胡德堡槍擊案｜兇手釀13死將被槍決　65年來首例獲特朗普批准

2009年11月5日，當時擔任陸軍精神科醫生的哈辛，在胡德堡基地一處士兵報到中心開槍，造成13人死亡、32人受傷。巴勒斯坦裔的哈辛2013年被軍事法庭判處犯下13項預謀殺人罪及32項預謀殺人未遂罪，判處死刑，目前關押於肯薩斯州利文沃思堡的軍事監獄。

美國五角大樓於10月5日宣布，2009年德州胡德堡（Fort Hood）槍擊案兇手、前陸軍少校哈辛（Nidal Hasan）將以槍決方式執行死刑。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）提出槍決建議，獲美國總統特朗普批准。今次將是美軍繼1961年以來，首次執行死刑。

原則上須於總統批准後150日內執行

五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）表示，執行時間及地點目前尚未公布。依美軍相關規定，原則上須在總統批准死刑後60日至150日內執行。

哈辛的案件也可能成為數十年來罕見的美軍死刑執行案例。美軍上一次執行軍事死刑是在1961年，當時士兵John Bennett因在奧地利強姦並企圖殺害一名11歲女童而遭處決。

據報道，哈辛曾向美國最高法院提出上訴，但最高法院拒絕受理。由於死刑判決涉及後續法律程序，特朗普此次批准並不代表哈辛將立即遭到處決。