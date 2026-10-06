被財長貝森特魅力迷倒想結識 特朗普爆一原因令第一夫人閨密心碎

美國財長貝森特常形單隻影出席宴會，不少人以為他單身，包括第一夫人梅拉尼婭一眾女性好友。他日前接受訪問時說了一件軼事，指總統特朗普向他透露梅拉尼婭的閨密因為他「心碎」了。她們均被貝森特吸引想結識他，但當特朗普告知她們「殘酷」真相時令眾人扼腕，就是貝森特是同性戀者。
貝森特上周六(3日)接受新聞網Axios訪問時說，特朗普偶爾會對他說，「你傷了梅拉尼婭朋友們的心，她們在電視上看見你，想我們介紹認識你，但我們(特朗普和梅拉尼婭)不得不告訴她們你的事。」64歲的貝森特是同性戀者早已公開，不過大家可能忘記了。在參議院確認其出任財長的提名聽證會上，他已承認自己的性傾向，也是美國歷來最高階的同性戀官員，以及共和黨政府首位公開同性戀的閣員。他是繼前民主黨籍總統拜登政府的運輸部長布蒂吉格後，第二名「出櫃」高官。
17歲因性傾向被海軍學院拒絕
在訪問中，貝森特再次提及於1979年17歲時因是同性戀者而遭美國海軍學院拒收，但其性傾向並無影響他在金融業的成就。貝森特於2025年1月的提名聽證會上也曾說，17歲時想為保衛國家，而父親那時陷入嚴重財困，他想進入美國海軍學院；南卡羅來納州的第六區國會議員亦提供了入學名額，但他因為性取向而未能接受。他在聽證會上續說，能夠獲特朗普提名出任財長，是因為對方認為他是最佳人選，不是因為其性取向，也不是因為他有一雙綠眼睛；特朗普只當他是一個人。在Axios訪問中，貝森特重申特朗普並不在意他的性取向，所以才有如此優秀團隊。貝森特於2011年與同性伴侶、紐約市前檢察官John Freeman結婚，兩人有一子一女。他曾任職於民主黨大金主、金融大鱷索羅斯(George Soros)旗下對沖基金，並曾捐款支持民主黨總統競選活動。不過，他在2016年大選後開始捐款給特朗普政治陣營，並成為2024年特朗普競選團隊的重要籌款人。