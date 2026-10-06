日本沖繩美軍疑以電話線行兇　居民批每星期都生事

在上周末（3日）發生的駐日美軍殺人案，再次引發沖繩及日本人對駐日美軍的不滿。據警察最新透露，在事發的房間內的電話被掛起，而且女死者頸上有被類似繩的物品勒過痕跡，警察相信20歲的美國海軍陸戰隊員巴拉德（Devin Jacob Ballard）是用電話的線勒死女死者。日本媒體報道，當地居民指美軍每星期都會發生事件，質疑當地的巡邏已經失效。
根據日本媒體報道，從案發酒店附近的閉路電視，巴拉德大約在上周末凌晨2時10分進入酒店，在凌晨3時前已離開，整個行兇過程估計僅數十分數。報道指，警察是透過閉路電視拍到兇手的衣著及手部的紋身而鎖定巴拉德身份。沖繩警察向媒體公布的消息，39歲的女死者屋宜杏奈的頸部有類似被繩等物品勒過的痕跡，而酒店房內的電話是被掛起，因此懷疑巴拉德就是用電話線勒死屋宜。警察又透露，巴拉德至今僅表示「不知道」。
同日另有2美軍違法被捕
日本媒體事發後向沖繩居民訪問，有人表示：「這宗極其令人髮指的罪行。（美軍）完全沒有承擔任何責任，也沒有道歉。這簡直太可怕了。」報道指，在沖繩每星期都有美軍引發的事件，就在巴拉德被捕當日，有2名美軍分別因為酒後駕駛以及其他犯法行為而被捕。美軍雖然為防止美軍繼續出現事故，而特別會為前往沖繩駐守的美軍進行沖繩現狀的解說，包括說明在日本酒後駕駛等相關法律，以及解釋駐沖繞基地的背景和人民的感受。而美軍也將每日凌晨1時至5時禁止進入美軍基地外的飲酒場所推展至所有駐日人員，同時美軍及日本共同巡邏，但逐漸只變成只是一個形式。
日本執政自民黨舉行緊急會議，安全保障調查會會長濱田靖一就表示：「每次都只是提出抗議，這可以接受嗎？我們現在必須進行深入討論，才能向前邁進。」與會者表示「這是一宗極其嚴重的事件，可能會影響美日之間的信任關係」並要求對駐日美軍作徹底調查。據報道指，沖繩縣新知事的古謝玄太將會在明日前往東京，與首相高市早苗、外相茂木敏充以及防衛大臣小泉進次郎會面討論事件。