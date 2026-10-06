日本沖繩美軍疑以電話線行兇　居民批每星期都生事

在上周末（3日）發生的駐日美軍殺人案，再次引發沖繩及日本人對駐日美軍的不滿。據警察最新透露，在事發的房間內的電話被掛起，而且女死者頸上有被類似繩的物品勒過痕跡，警察相信20歲的美國海軍陸戰隊員巴拉德（Devin Jacob Ballard）是用電話的線勒死女死者。日本媒體報道，當地居民指美軍每星期都會發生事件，質疑當地的巡邏已經失效。

根據日本媒體報道，從案發酒店附近的閉路電視，巴拉德大約在上周末凌晨2時10分進入酒店，在凌晨3時前已離開，整個行兇過程估計僅數十分數。報道指，警察是透過閉路電視拍到兇手的衣著及手部的紋身而鎖定巴拉德身份。沖繩警察向媒體公布的消息，39歲的女死者屋宜杏奈的頸部有類似被繩等物品勒過的痕跡，而酒店房內的電話是被掛起，因此懷疑巴拉德就是用電話線勒死屋宜。警察又透露，巴拉德至今僅表示「不知道」。