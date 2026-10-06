好核突！大馬男子自拔胸毛放進食物 誣告餐廳不潔爽吃霸王餐(有片)

為吃霸王餐如此就地取材，超噁心……馬來西亞一間餐廳早前有一對外籍男女光顧，用餐期間男子突然向店員大聲投訴食物裡有異物，拒絕支付30令吉(約57.6港元)餐點費。餐廳經理要求結帳，男子還理直氣壯說，「給我這種質素的食物，叫我怎麼付錢！？」，即大模廝樣地離開。餐廳事後翻看閉路電視畫面才發現，該男子以卑劣手法欺騙店員。
《星洲網》報道，涉事餐廳的鄭姓經理受訪表示，本月4日下午5時許，這對外籍男女入座並點了炒粿條、雞蛋和飲料。但沒多久，男子便拿著餐點向店員投訴稱「炒粿條裡有毛」，店員將餐點交給他，他檢查後察覺有異。
餐廳經理發現破綻
鄭姓經理表示，如果毛髮在烹調過程中掉進食物，應該會沾上油脂，但在碟上發現的6、7根毛卻完全乾燥，很短，不像是眼睫毛，讓他感到不對勁。
餐廳公開惡行 籲同業提防
鄭姓經理與店員檢查食物時，外籍男女起身準備離去。經理出聲提醒他們未付錢，男子反而厲聲說：「給我這種質素的食物，叫我怎麼付錢！？」，兩人便離開，沒有結帳。
鄭姓經理滿腹疑惑，事後翻看CCTV畫面，便驚見男子曾多次將手伸入T恤內，疑似反覆拔出胸毛和肚毛，將其放進炒粿條，過程全被CCTV拍下。
餐廳經理表示，為讓同業提高警覺並防範同類詐騙手法，他已將這些CCTV影片轉發至餐飲業者的通訊群組，提醒各食店多加留意這對吃霸王餐的男女。
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