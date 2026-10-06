好核突！大馬男子自拔胸毛放進食物 誣告餐廳不潔爽吃霸王餐(有片)

為吃霸王餐如此就地取材，超噁心……馬來西亞一間餐廳早前有一對外籍男女光顧，用餐期間男子突然向店員大聲投訴食物裡有異物，拒絕支付30令吉(約57.6港元)餐點費。餐廳經理要求結帳，男子還理直氣壯說，「給我這種質素的食物，叫我怎麼付錢！？」，即大模廝樣地離開。餐廳事後翻看閉路電視畫面才發現，該男子以卑劣手法欺騙店員。

《星洲網》報道，涉事餐廳的鄭姓經理受訪表示，本月4日下午5時許，這對外籍男女入座並點了炒粿條、雞蛋和飲料。但沒多久，男子便拿著餐點向店員投訴稱「炒粿條裡有毛」，店員將餐點交給他，他檢查後察覺有異。