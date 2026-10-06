日本市長高興富士山救援收費　直升機收費要再貴啲

日本靜岡縣宣布，將採取措施防止遊客在登山路線封閉期間登山。當中包括對未提交登山計劃人士作出罰款，以及對需要縣政府救援直升機的人徵費。富士宮市市長的須藤秀忠今日（6日）接受訪問中，表示非常歡迎。

富士宮市是富士山旁其中一個市鎮，同時也是靜岡縣登上富士山的其中一條路線的起點。須藤市長過去多次提出對違規登山人士作出處分，他在富士山頻頻出現違規登山而需要救援的事件，在2024年已四度要求採取預防措施，他表示：「我很高興我們所希望的事情終於實現了。我認為，通過制定規則，遇難的人數將會減少，人們也能更安全地攀登富士山。」