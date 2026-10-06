英航客機驟降28000呎 氧氣罩掉落嚇壞乘客 緊急折返倫敦希思羅機場

英航一架飛往美國芝加哥客機周一發生「技術故障」，在7分鐘內驟降28,000呎，機長須發出國際緊急警報代碼7700。網上照片可見，乘客座位上的氧氣罩掉下來，氣氛緊張。客機須緊急折返倫敦希思羅機場，於空中盤旋約4小時消耗燃油後才安全著陸。乘客表示，在氧氣罩彈出前不久飛機曾遇上氣流，情況讓機上人員感到有些不安。

客機降至9,000呎飛行 機艙失壓標準做法

涉事波音777-200ER客機於周一下午12時15分從希思羅機場起飛，原定航程為8小時40分鐘。但客機升空不足一小時後，爬升至37,000呎時，在愛爾蘭上空因技術故障飛行高度突大幅下降。報道指，客機遇上氣流，機師迅速將客機下降至9,000呎高度，並向地面控制塔發出7700緊急代碼。乘客Tom Nicholls向英媒稱，突然遇到亂流，客機調整了飛行高度，但不是急劇的下降，他指機師做得很好。Nicholls又說，氧氣罩於不久後掉下來，乘客有些坐立不安；一對夫婦當時不在座位上，但當他們找到座位戴上氧氣罩時，機師宣布客機在10,000呎以下飛行，當時已不需氧氣罩。業內人士指，在極短時間內將飛機的飛行高度控制在10,000呎以下，通常是機艙出現失壓時的標準做法，因為在這個高度，乘客與機組人員可自行呼吸而毋須戴上氧氣罩。而機艙失壓時會瞬間缺氧，氧氣罩會自動掉下。