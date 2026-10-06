日本研究：持續高熱量飲食恐致腦部認知功能下降

東京科學大學組成的研究團隊發現，高熱量飲食可能會導致認知功能下降，原因在於腦神經細胞彼此連結處的「突觸」出現異常。(互聯網)

日本時事通信社報道，過去已知長期處於高熱量狀態會使腦部功能下降，但詳細的分子層級機制仍不清楚。在這項上月刊登於《國際科學期刊》的最新研究中，東京科學大學特任教授岡澤均等人組成的研究團隊，讓老鼠持續進食高熱量食物和飲料1周或6周，再與正常飲食組的神經細胞進行分子層級比較，結果發現一種名為「PQBP1」的蛋白質含量減少。

東京科學大學組成的研究團隊，以老鼠進行實驗後發現，高熱量飲食可能會導致認知功能下降，原因在於腦神經細胞彼此連結處的「突觸」出現異常。

給實驗老鼠糖尿病治療

PQBP1扮演調節的角色，負責正確製造神經細胞傳遞信息時所需要的蛋白質。研究發現，高熱量飲食的老鼠在胰島素作用下，製造PQBP1的機制受到抑制，導致突觸組成分子出現異常，神經迴路功能因而下降。

研究團隊給老鼠投予糖尿病藥物，或進行補充PQBP1的治療後，發現突觸異常及認知功能都有改善。

岡澤均指出，若持續深入研究，未來或有助於預防肥胖者及糖尿病患者患上認知障礙症。