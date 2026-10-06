美國麻疹疫情35年來最嚴重 賓夕法尼亞逾1000宗確診5死 紐約州進入緊急狀態

美國爆發35年以來最嚴重麻疹(measles)疫情，疾控中心指今年全國錄得3,869宗確診，自1991年起最高紀錄。重災區賓夕法尼亞州有1,004宗確診，包括198人入院和5宗死亡個案。與該州接壤的俄亥俄州和紐約州個案亦猛增，紐約州更宣布進入緊急狀態。今次爆發矛頭直指衛生部長小羅伯特甘迺迪，他是疫苗懷疑論者，其領導的疾控中心堅持僅錄得2宗死亡個案，與賓夕法尼亞州掀爭拗。
美國麻疹疫情｜幼童感染可致嚴重併發症
自去年起，德州、猶他州和南卡羅來納州等數個州份爆發麻疹疫情，錄得1,000宗以下個案；衛生專家指，是因為麻疹疫苗接種率不足。賓夕法尼亞衛生部門稱，該州幾乎所有確診個案均無注射疫苗包括死亡患者。鄰近的俄亥俄州今年也有逾200宗個案。疾控中心則冷待賓夕法尼亞的死亡個案，到8月才承認兩名無接種疫苗的居民死亡，另外3宗個案則仍在調查。麻疹症狀包括高燒、咳嗽和出皮疹，並可導致嚴重併發症，特別是幼童，而且屬高傳染性疾病，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，但可注射疫苗預防。
美國麻疹疫情｜紐約州長：疫苗可預防無理由要死
紐約州長霍楚爾周一宣布進入為期一個月的災難緊急狀態，加強措施對抗麻疹。紐約州今年至目前為止於紐約市以外已有逾100宗確診，其中92宗自7月15日起錄得，遠超以往正常水平，並且在免疫力較低的鄉郊地區出現，而紐約市則有7宗個案。因應個案集中在鄉郊地區，當局擴大醫護人員接種疫苗和檢測的權限。霍楚爾指出，麻疹可透過疫苗預防，不應有人因此得重症或死亡。
美國麻疹疫情｜衛生部長為疫苗懷疑論者 倡食維他命預防
美國最近數年疫苗懷疑主義冒起，出現很多有關疫苗安全的錯誤資訊，導致更多家長沒有帶子女接受常規疫苗接種。在2000年，因高疫苗接種率，美國杜絕了本土麻疹傳播，但最近的接種率低於防範疫情爆發所需的95%。小羅伯特甘迺迪出任衛生部長前已質疑接種疫苗沒有科學根據，指接種疫苗是「個人選擇」。他雖然維持接種麻疹疫苗是防範感染的最佳方法，但也提倡未經證明的「另類療法」，例如攝取維他命A。小羅伯特甘迺迪曾讚揚總統特朗普改革疫苗接種指引，包括於8月簽署總統行政命令，要求延長麻疹、流行性腮腺炎和德國麻疹混合疫苗(MMR)之間的接種時間。有關做法有違醫療組織的建議。