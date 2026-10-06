美國麻疹疫情35年來最嚴重 賓夕法尼亞逾1000宗確診5死 紐約州進入緊急狀態

美國爆發35年以來最嚴重麻疹(measles)疫情，疾控中心指今年全國錄得3,869宗確診，自1991年起最高紀錄。重災區賓夕法尼亞州有1,004宗確診，包括198人入院和5宗死亡個案。與該州接壤的俄亥俄州和紐約州個案亦猛增，紐約州更宣布進入緊急狀態。今次爆發矛頭直指衛生部長小羅伯特甘迺迪，他是疫苗懷疑論者，其領導的疾控中心堅持僅錄得2宗死亡個案，與賓夕法尼亞州掀爭拗。

美國麻疹疫情｜幼童感染可致嚴重併發症

自去年起，德州、猶他州和南卡羅來納州等數個州份爆發麻疹疫情，錄得1,000宗以下個案；衛生專家指，是因為麻疹疫苗接種率不足。賓夕法尼亞衛生部門稱，該州幾乎所有確診個案均無注射疫苗包括死亡患者。鄰近的俄亥俄州今年也有逾200宗個案。疾控中心則冷待賓夕法尼亞的死亡個案，到8月才承認兩名無接種疫苗的居民死亡，另外3宗個案則仍在調查。麻疹症狀包括高燒、咳嗽和出皮疹，並可導致嚴重併發症，特別是幼童，而且屬高傳染性疾病，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，但可注射疫苗預防。