AI可「讀心」！掃描腦部活動 可以看穿你睇緊乜 並準確展示

科學家開發出一套被形容為「讀心」的人工智能(AI)系統，只需分析人腦掃描數據，便能重建受試者當時看到的影像，AI毋須事先見過相關圖片。研究團隊表示，新系統不但能更準確還原畫面內容與細節，學習辨識新使用者所需的腦部掃描時間，亦由以往數十小時大幅縮短至約1小時。
研究中，參與者觀看多張不同照片，包括棒球比賽、狗把頭伸出車窗，以及一群人在雪地徒步前進等場景。名為Brain-IT的AI系統分析參與者的腦部活動模式，之後成功重建出對應圖像，結果與原圖高度吻合，即使AI本身從未看過這些圖片，仍能準確還原內容。
魏茨曼科學研究所(Weizmann Institute of Science)的Irani教授指出，目前已有AI模型能把腦部活動轉換成圖像，並能大致保留畫面的語意內容，但往往會在構圖及顏色等基本特徵上出現錯誤。她表示：「我們開發的新模型，在重建圖像內容及細節方面都優於現有系統。」她又稱，其他模型通常需要數十小時的腦部掃描數據，才能學會辨識新個體，但新系統只需約1小時即可完成。
未來有可能讀取夢境內容
研究團隊現正嘗試把相關技術擴展至聲音資訊解碼領域，並探索利用腦電圖(EEG)記錄的腦部訊號進行分析。EEG透過戴在頭皮上的感測器量度大腦電訊號，研究人員認為，隨着AI模型持續進步，利用這類訊號解讀大腦活動將變得愈來愈可行。但目前要解碼影片內容仍是一大挑戰，例如解析夢境期間的大腦活動。Irani解釋：「每秒鐘有數十張畫面變化，但一次功能性磁力共振(fMRI)掃描需時約兩秒。如果能克服這些障礙，未來有可能讀取夢境內容。」
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