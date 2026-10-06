AI可「讀心」！掃描腦部活動 可以看穿你睇緊乜 並準確展示

AI透過分析參與者腦部而生成的圖(右)，跟參與者眼見的圖(左)高度相似。(互聯網)

科學家開發出一套被形容為「讀心」的人工智能(AI)系統，只需分析人腦掃描數據，便能重建受試者當時看到的影像，AI毋須事先見過相關圖片。研究團隊表示，新系統不但能更準確還原畫面內容與細節，學習辨識新使用者所需的腦部掃描時間，亦由以往數十小時大幅縮短至約1小時。

研究中，參與者觀看多張不同照片，包括棒球比賽、狗把頭伸出車窗，以及一群人在雪地徒步前進等場景。名為Brain-IT的AI系統分析參與者的腦部活動模式，之後成功重建出對應圖像，結果與原圖高度吻合，即使AI本身從未看過這些圖片，仍能準確還原內容。