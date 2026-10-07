特朗普豪言「可讓伊朗摧毀洛杉磯或聖地牙哥」 以維護美國安全

美國總統特朗普在內布拉斯加州造勢活動中發表爭議言論，聲稱為維護國家安全，即使伊朗摧毀洛杉磯或聖地牙哥也只是「微不足道的代價」，此言論隨即引發加州政界強烈反彈。 特朗普於5日在共和黨佔絕對優勢的內布拉斯加州格蘭德艾蘭造勢，呼籲支持者在11月選舉踴躍投票。談及美伊戰爭時，他淡化戰事帶來的經濟衝擊，表示部分物價受戰爭影響偏高，但為維護世界及美國安全，「這只是很小的代價」。隨後他話鋒一轉，似乎暗示若伊朗獲准發展核武，將具備摧毀美國城市的能力，脫口而出：「他們可以摧毀一座城市。就讓他們摧毀洛杉磯，讓他們摧毀聖地牙哥（Let them take out Los Angeles, let them take out San Diego）。」現場群眾隨即報以掌聲。

特朗普並未進一步解釋此番言論究竟是認真發言或玩笑，也不清楚相關說法是否基於任何情報。根據衛報報導，美國國防官員先前曾表示伊朗目前沒有能力發射飛彈攻擊美國本土，且伊朗的彈道飛彈射程普遍受限於約2000公里以內，根本不具備直接攻擊美國本土的能力。

加州州長及聖地牙哥市長批評特朗普鼓吹外敵來襲 特朗普言論引爆加州政壇怒火。加州州長紐森（Gavin Newsom）在X發文批評，「在派遣國民警衛隊和海軍陸戰隊進駐加州之後，特朗普現在竟然說外國敵人『摧毀』洛杉磯和聖地牙哥」，直言特朗普「精神失常而且危險」。紐森辦公室發聲明強調，現任總統公然鼓吹外敵攻擊本土兩大城市、危及超過千萬居民生命，「這極不正常，沒有一件事是正常的」。 聖地牙哥市長Todd Gloria亦回應：「聖地牙哥不是可犧牲的對象，絕不是『微小代價』，請把我們的城市排除在危險的戰爭言論之外。」洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）也發表聲明，指特朗普言論極其危險，恐危害市民安全，「身為總統的職責是保護國家，而不是鼓勵外敵攻擊美國人」。

角逐加州州長的民主黨候選人貝塞拉（Xavier Becerra）批評，洛杉磯與聖地牙哥共有超過1300萬居民，「他們的生命絕不是『小代價』，更不是特朗普造勢的笑話」。

共和黨加州州長選情受影響 特朗普的言論衝擊共和黨加州州長候選人希爾頓（Steve Hilton）的選情。民調顯示，貝塞拉以10至20個百分點差距穩定領先希爾頓。加州將在11月3日美國期中選舉選出新州長。 在2024年美國總統大選中，拉丁裔選民為特朗普勝出大選的重要因素，但近幾個月來，美國民眾因美伊戰爭遭受高通脹，令特朗普的支持率隨之下跌。民調顯示，特朗普的低支持率對共和黨造成沉重打擊。在登記選民中，44%傾向民主黨，支持共和黨的僅佔37%；獨立選民族群中，民主黨以37%比21%領先。