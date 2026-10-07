朝鮮半島｜南韓軍方首度於非軍事區掃雷　北韓：地雷爆炸事件是南韓抹黑 (有片)

南韓軍方首度在非軍事區展開掃雷行動，並確認上月發生造成3名官兵受傷的爆炸事故是北韓埋設的地雷引爆所致。北韓駁斥相關調查是南韓單方面炮製的鬧劇、是絕不可容忍的重大挑釁，警告將以更堅決和果敢的方式保障南部邊境安全。

南韓軍方周一(5日)在軍事分界線以南地區清除地雷。聯合參謀本部同日召開記者會，指與聯合國軍司令部聯合調查及鑒定後確定，上月21日的爆炸事故是北韓軍方以邊境要塞化加固工程為由，在分界線以南地區埋設的塑料製反步兵地雷引爆所致；指出全球定位系統分析顯示，爆炸地點和南韓早前發現的北韓地雷皆位於分界線以南10多米處，相關物品被檢測出三硝基甲苯、即TNT炸藥，棕色異物和熱固性樹脂，都是北韓地雷的構成物質，從傷者體內取出的碎片物料亦與過去發現的北韓地雷一致。