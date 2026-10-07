派拉蒙完成收購華納兄弟　新公司命名天舞

派拉蒙天舞(Paramount Skydance)周二(6日)宣布，完成以1,100億美元收購華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery)的交易，新公司命名為天舞(Skydance)，合併後的公司股份6日起由納斯達克交易所，轉到紐約證券交易所上市，股票代號SKYD。
新公司天舞將荷里活兩間分別製作《哈利波特》、《職業特工隊》及DC工作室等電影的製片廠合二為一，並擁有哥倫比亞廣播公司(CBS)、美國有線新聞網(CNN)等數十個電視頻道，以及串流平台派拉蒙+及HBO Max。行政總裁艾里森(David Ellison)向員工發出備忘錄，闡述對新公司的願景，指今次收購對於整個行業「具有歷史意義」，稱其目標是「把這兩家歷史悠久的電影製片廠結合起來，打造一個更強大的競爭者」。
天舞承諾首兩年每年至少發行30部電影
這宗總值1,110億美元的交易歷時一年，期間派拉蒙與串流媒體巨頭Netflix爭奪華納兄弟探索，大批荷里活業界人士反對，以及由加州總檢察長Rob Bonta牽頭的12州總檢察長提出訴訟阻止交易，至9月底，聯邦法官批准了派拉蒙與12個州總檢察長達成的反壟斷訴訟和解；派拉蒙亦同美國多個州組成的聯盟以及荷里活編劇工會達成和解，為這宗歷來最大的媒體收購案掃除障礙。天舞計劃將旗下串流平台合併，並承諾在合併後首兩年，每年至少發行30部電影，之後3年每年發行32部。
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