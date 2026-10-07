派拉蒙完成收購華納兄弟　新公司命名天舞

派拉蒙天舞(Paramount Skydance)周二(6日)宣布，完成以1,100億美元收購華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery)的交易，新公司命名為天舞(Skydance)，合併後的公司股份6日起由納斯達克交易所，轉到紐約證券交易所上市，股票代號SKYD。

新公司天舞將荷里活兩間分別製作《哈利波特》、《職業特工隊》及DC工作室等電影的製片廠合二為一，並擁有哥倫比亞廣播公司(CBS)、美國有線新聞網(CNN)等數十個電視頻道，以及串流平台派拉蒙+及HBO Max。行政總裁艾里森(David Ellison)向員工發出備忘錄，闡述對新公司的願景，指今次收購對於整個行業「具有歷史意義」，稱其目標是「把這兩家歷史悠久的電影製片廠結合起來，打造一個更強大的競爭者」。