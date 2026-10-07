印尼火山狂噴25小時「自肥」33公頃　長出2座新島(有片)

印尼知名火山「喀拉喀托之子」(Anak Krakatau)9月初連續噴發長達25小時，不僅噴出大量岩漿，最新衛星影像更發現火山本體不但因熔岩堆積增加約32.8公頃，周邊海域竟出現2座新的島狀陸地。印尼地質局已證實新陸地存在，但目前仍在調查究竟是新的火山噴發中心，還是大量噴發物質堆積形成。
綜合報道，印尼國家通訊社ANTARA及印尼能源暨礦產資源部(ESDM)資料，喀拉喀托之子火山於9月4日晚間11時07分開始進入連續噴發階段，直到9月6日凌晨0時04分結束，前後持續約25小時。印尼地質局最新分析發現，噴發後喀拉喀托之子火山本體面積增加約32.8公頃，相當於約46座標準足球場大小；火山周圍的海面還出現2處過去不存在的島狀陸地。當局利用歐洲太空總署(ESA)Sentinel衛星影像進行分析，在9月23日的影像中確認2處新形成的島狀地形。其中一處位於喀拉喀托火山西北方約760米處，另一處則位於另一側、距離火山約495米。印尼地質局初步研判，當時流動性較高的岩漿可能沿著西北至東南方向的裂隙上升至地表，噴出的火山物質最後在海面堆積形成新的島狀地形。不過，目前仍需要進一步取得數據及進行研究，才能確定這些陸地究竟代表新的火山噴發口，還是由噴發後的熔岩、火山碎屑等物質二次堆積形成，新形成的島嶼也不一定能永久存在。
當局禁止船隻及人員進入新島周圍1公里範圍
1883年，原本的喀拉喀托火山發生災難性大爆發，火山體大規模崩塌並引發巨大海嘯，造成爪哇及蘇門答臘沿岸超過3.6萬人死亡。1927年開始海底破火山口陸續出現新的陸地，直到1930年才形成能長期存在的喀拉喀托之子火山。如今，距離喀拉喀托之子火山穩定形成已接近一個世紀，周圍再度出現2處新陸地，也讓地質學家密切關注它們是否會重演當年「火山之子」誕生的過程。印尼地質局9月21日將警戒級別從Level III(Siaga)調降至Level II(Waspada)。不過，當局仍禁止民眾、遊客及登山客進入主要火山口周圍2公里範圍。針對新形成的2處陸地，印尼地質局另外劃設安全區，禁止船隻及人員進入新島周圍1公里範圍。
Viral rekaman drone yang menunjukkan daratan baru menyerupai pulau kecil di sekitar Gunung Anak Krakatau yang muncul pasca erupsi. Luas daratan yang muncul tersebut diketahui mencapai lebih dari 30 hektare. Edukator Mitigasi Bencana Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) Daryono menyebut daratan baru itu merupakan endapan material vulkanik, bukan gunung api baru atau "cucu Krakatau". Dinamika arus dan gelombang laut juga disebut memengaruhi perpindahan endapan dengan material erosi ringan ke titik-titik perairan yang lebih tenang. Endapan ini mungkin saja makin membesar atau justru lenyap kembali, tergantung seberapa kuat pengaruh aktivitas vulkanik dan erosi alam di perairan tersebut. Simak selengkapnya di https://t.co/wP16vn5KQq (📸 Instagram/andrearamadhaan) #cnnindonesia #cnnindonesiacom #krakatau— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) September 24, 2026
🔴INDONESIA 🇮🇩| 🌋 Mount Anak Krakatau erupted on Sunday, September 6, sending around volcanic ash plumes up to 50,000 feet. This eruption led to the temporary suspension of flight operations at Jakarta's Soekarno-Hatta International Airport. More than 200 flights were diverted. https://t.co/kk9fx5Yb9X— Nanana365 (@nanana365media) September 6, 2026