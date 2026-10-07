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國際
出版：2026-Oct-07 11:33
更新：2026-Oct-07 11:33

印尼火山狂噴25小時「自肥」33公頃　長出2座新島(有片)

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印尼火山狂噴25小時「自肥」33公頃，長出2座新島。(X)

印尼火山狂噴25小時「自肥」33公頃，長出2座新島。(X)

印尼知名火山「喀拉喀托之子」(Anak Krakatau)9月初連續噴發長達25小時，不僅噴出大量岩漿，最新衛星影像更發現火山本體不但因熔岩堆積增加約32.8公頃，周邊海域竟出現2座新的島狀陸地。印尼地質局已證實新陸地存在，但目前仍在調查究竟是新的火山噴發中心，還是大量噴發物質堆積形成。

綜合報道，印尼國家通訊社ANTARA及印尼能源暨礦產資源部(ESDM)資料，喀拉喀托之子火山於9月4日晚間11時07分開始進入連續噴發階段，直到9月6日凌晨0時04分結束，前後持續約25小時。印尼地質局最新分析發現，噴發後喀拉喀托之子火山本體面積增加約32.8公頃，相當於約46座標準足球場大小；火山周圍的海面還出現2處過去不存在的島狀陸地。當局利用歐洲太空總署(ESA)Sentinel衛星影像進行分析，在9月23日的影像中確認2處新形成的島狀地形。其中一處位於喀拉喀托火山西北方約760米處，另一處則位於另一側、距離火山約495米。印尼地質局初步研判，當時流動性較高的岩漿可能沿著西北至東南方向的裂隙上升至地表，噴出的火山物質最後在海面堆積形成新的島狀地形。不過，目前仍需要進一步取得數據及進行研究，才能確定這些陸地究竟代表新的火山噴發口，還是由噴發後的熔岩、火山碎屑等物質二次堆積形成，新形成的島嶼也不一定能永久存在。

新形成的島嶼也不一定能永久存在。(其中一座新島。X)

新形成的島嶼也不一定能永久存在。(其中一座新島。X)

當局禁止船隻及人員進入新島周圍1公里範圍

1883年，原本的喀拉喀托火山發生災難性大爆發，火山體大規模崩塌並引發巨大海嘯，造成爪哇及蘇門答臘沿岸超過3.6萬人死亡。1927年開始海底破火山口陸續出現新的陸地，直到1930年才形成能長期存在的喀拉喀托之子火山。如今，距離喀拉喀托之子火山穩定形成已接近一個世紀，周圍再度出現2處新陸地，也讓地質學家密切關注它們是否會重演當年「火山之子」誕生的過程。印尼地質局9月21日將警戒級別從Level III(Siaga)調降至Level II(Waspada)。不過，當局仍禁止民眾、遊客及登山客進入主要火山口周圍2公里範圍。針對新形成的2處陸地，印尼地質局另外劃設安全區，禁止船隻及人員進入新島周圍1公里範圍。

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