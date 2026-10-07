16歲少年眼皮長出兩「尖角」　CT檢查揭竟是牙齒

印度一名16歲少年因左上眼瞼無痛性腫脹，持續數個月後，眼皮與眉毛之間竟冒出2個白色「尖角」。醫生原本懷疑是罕見腫瘤，詎料經電腦斷層掃描(CT)檢查後，驚揭該物體竟是成熟的犬齒。

綜合報道，醫生指出，該少年無外傷史，左側上眼瞼無痛性腫脹，隨後冒出2個堅硬、白色的尖銳突出物，醫生起初認為可能是畸胎瘤，這是一種罕見腫瘤，可能含有骨骼及牙齒組織。不過，電腦斷層掃描檢查顯示，這些突起其實是一顆成熟的犬齒。