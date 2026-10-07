16歲少年眼皮長出兩「尖角」　CT檢查揭竟是牙齒

印度一名16歲少年因左上眼瞼無痛性腫脹，持續數個月後，眼皮與眉毛之間竟冒出2個白色「尖角」。醫生原本懷疑是罕見腫瘤，詎料經電腦斷層掃描(CT)檢查後，驚揭該物體竟是成熟的犬齒。
綜合報道，醫生指出，該少年無外傷史，左側上眼瞼無痛性腫脹，隨後冒出2個堅硬、白色的尖銳突出物，醫生起初認為可能是畸胎瘤，這是一種罕見腫瘤，可能含有骨骼及牙齒組織。不過，電腦斷層掃描檢查顯示，這些突起其實是一顆成熟的犬齒。
醫生：異位牙長於上眼瞼是全球首例
醫生Meghana Tanwar指出，齒長在口腔以外的部位稱為「異位牙」，過去雖曾發現牙齒長進鼻腔、鼻孔、眼睛下方及上頜竇，但這名少年的牙齒卻位於上眼瞼，被認為是全球首例。醫生隨後透過手術將牙齒從眼瞼處取出，影像檢查也沒有發現其他異位牙，因此醫生認為少年應不太可能還有其他異位牙。相關病例已刊登於國際醫學刊物「美國眼科學會」(Ophthalmology)。
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