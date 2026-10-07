R&B傳奇Freddie Jackson離世享年70歲　《You Are My Lady》成經典

R&B傳奇歌手Freddie Jackson於1980年代活躍於歌壇，最經典的歌曲莫過於《You Are My Lady》，不過今（10月7日）傳出死訊，Freddie Jackson的家人透露，他已在昨天離開人間，享年70歲，消息一出令許多歌迷感到震驚且不捨。

Freddie Jackson是1980年代R&B樂壇最具代表性的歌手之一，憑藉多首流暢深情的情歌稱霸排行榜，包括《You Are My Lady》、《Rock Me Tonight》、《Have You Ever Loved Somebody》以及《Jam Tonight》都是經典R&B金曲。直到2019年，他仍有作品問世。

3日前出Post慶祝70歲大壽

Freddie Jackson死因尚未公布，他3天前才在IG發文慶祝自己70歲大壽，怎料家屬今日透過同一個帳號宣布他離開人間。