半世紀前首批Apple-1還能用　拍賣估價高達628萬元(有片)

一部近半世紀前由蘋果共同創辦人沃茲尼克(Steve Wozniak)手工打造的「蘋果一號」電腦主機板，即將登上邦瀚斯(Bonhams)拍賣會，這部電腦不僅至今仍可正常運作，更附有沃茲尼克的簽名及已故創辦人喬布斯(Steve Jobs)的親筆簽署信，估價為50萬至80萬美元(折合約392萬至628萬港元)，預料將成為科技史上極具收藏價值的珍品。

綜合報道，「蘋果二號」電腦的廣告曾宣傳孩子們可以藉此自學算術，全家人還可以發明自己的桌遊，強調電腦有無限可能。然而，比「蘋果二號」更早推出的「蘋果一號」，如今卻以驚人的姿態重新出現在世人眼前。邦瀚斯科技史部門專家Cassandra Clare表示，這部「蘋果一號」的主機板是以預先組裝好的形式販售，讓購買者可以直接帶回家連接到顯示器上，就能準備好運作。這正是當年由沃茲尼克負責手工打造、賈伯斯負責銷售的獨特商業模式。