半世紀前首批Apple-1還能用　拍賣估價高達628萬元(有片)

一部近半世紀前由蘋果共同創辦人沃茲尼克(Steve Wozniak)手工打造的「蘋果一號」電腦主機板，即將登上邦瀚斯(Bonhams)拍賣會，這部電腦不僅至今仍可正常運作，更附有沃茲尼克的簽名及已故創辦人喬布斯(Steve Jobs)的親筆簽署信，估價為50萬至80萬美元(折合約392萬至628萬港元)，預料將成為科技史上極具收藏價值的珍品。
綜合報道，「蘋果二號」電腦的廣告曾宣傳孩子們可以藉此自學算術，全家人還可以發明自己的桌遊，強調電腦有無限可能。然而，比「蘋果二號」更早推出的「蘋果一號」，如今卻以驚人的姿態重新出現在世人眼前。邦瀚斯科技史部門專家Cassandra Clare表示，這部「蘋果一號」的主機板是以預先組裝好的形式販售，讓購買者可以直接帶回家連接到顯示器上，就能準備好運作。這正是當年由沃茲尼克負責手工打造、賈伯斯負責銷售的獨特商業模式。
拍賣適逢蘋果公司成立50週年
Cassandra續指，蘋果公司當時發布這款產品時，售價為666美元，一共生產200部，目前已知最多只剩下75部存世，在Apple-1 Registry中登記為第 48 號，現在預估價格已飆升至50萬至80萬美元。這台電腦之所以如此珍貴，不僅因為它在配上螢幕和鍵盤後仍可正常運作，更因為上頭還有沃茲尼克的簽名，甚至附上喬布斯給原始買家Fred Hatfield的親筆簽署信。此外，適逢蘋果公司成立50週年，所以引起了很大的關注。
美國紐約蘇富比(Sotheby's)於今年7月15日拍賣序號為 01-0033、仍能正常運作的Apple-1電腦，最終以40.96萬美元(折合約321萬港元)成交。
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