伊波拉病毒｜肯雅錄得首宗死亡個案 患者由剛果民主共和國返國後病逝

肯雅衛生部10月6日證實，境內出現首宗伊波拉病毒病例。一名曾在剛果民主共和國居住7年的肯雅男子，由剛果民主共和國經烏干達返回肯雅後確診，最終於首都奈洛比一家醫院病逝。

肯雅衛生部長Aden Duale表示，患者約1個月前在剛果出現病徵，期間曾在當地多間醫療機構接受治療，之後經陸路前往烏干達首都坎帕拉，再搭乘航班前往奈洛比，於10月3日抵達肯雅。

患者抵達機場接受例行檢查，隨後由親友直接送往奈洛比醫院。由於出現發燒、怕冷、極度疲倦、肌肉疼痛、吞嚥疼痛及皮下出血等症狀，醫院立即將他隔離。檢驗結果確認感染「本迪布焦」型伊波拉病毒（Bundibugyo ebolavirus），患者最終於10月5日晚上病逝。