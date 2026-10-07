伊波拉病毒｜肯雅錄得首宗死亡個案 患者由剛果民主共和國返國後病逝

肯雅衛生部10月6日證實，境內出現首宗伊波拉病毒病例。一名曾在剛果民主共和國居住7年的肯雅男子，由剛果民主共和國經烏干達返回肯雅後確診，最終於首都奈洛比一家醫院病逝。
肯雅衛生部長Aden Duale表示，患者約1個月前在剛果出現病徵，期間曾在當地多間醫療機構接受治療，之後經陸路前往烏干達首都坎帕拉，再搭乘航班前往奈洛比，於10月3日抵達肯雅。
患者抵達機場接受例行檢查，隨後由親友直接送往奈洛比醫院。由於出現發燒、怕冷、極度疲倦、肌肉疼痛、吞嚥疼痛及皮下出血等症狀，醫院立即將他隔離。檢驗結果確認感染「本迪布焦」型伊波拉病毒（Bundibugyo ebolavirus），患者最終於10月5日晚上病逝。
28名密切接觸者將接受隔離21日
肯雅當局目前已確認28名密切接觸者，包括死者家屬及曾照護他的醫療人員，相關人士將接受隔離及監測。此外，當局也正追蹤與患者搭乘同一航班的23名乘客及4名機組人員，以防止病毒進一步擴散。接觸者預計隔離21日。
這是肯雅首次出現伊波拉病例。肯雅衛生部表示，當局已提高全國警戒，並持續強化機場及陸路邊境的疾病監測。世界衛生組織（WHO）及非洲疾病管制與預防中心（Africa CDC）也已提供協助。
此次疫情源頭位於剛果民主共和國，目前疫情已迅速擴散。剛果民主共和國政府公布的數據顯示，截至10月初，當地確診病例已超過8,300宗，死亡人數超過4,000人，成為該國歷來最嚴重的伊波拉疫情。烏干達先前也曾出現20宗病例及2人死亡，但已於8月宣布疫情結束。
世界衛生組織已警告疫情仍遠未結束，但目前並不建議針對肯雅、剛果民主共和國及烏干達實施旅遊或貿易限制。肯雅衛生當局則呼籲民眾保持警覺，避免與疑似感染者接觸，並在出現相關症狀時儘速求醫。
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