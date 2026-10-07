美國女死囚捱2劑毒針存活 已恢復意識且能說話

美國田納西州上周替女囚犯派克(Christa Pike)注射「毒針」執行死刑失敗，其代表律師團周二(6日)表示，派克已恢復意識且能開口說話，但往後的身體狀況暫無法確定，目前仍在醫院接受重症治療及照顧。

路透社等報道，50歲的派克1995年因殺害同學被判死刑，9月30日在田納西州河灣最高設防監獄執行死刑，被注射兩劑可致命的強效藥物「pentobarbital」。

然而，派克被打兩劑「毒針」後仍存活，即被送院治療。據報，她當時有呼吸但陷入昏迷，須以呼吸器維持生命，情況危殆。