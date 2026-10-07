美國女死囚捱2劑毒針存活 已恢復意識且能說話

美國田納西州上周替女囚犯派克(Christa Pike)注射「毒針」執行死刑失敗，其代表律師團周二(6日)表示，派克已恢復意識且能開口說話，但往後的身體狀況暫無法確定，目前仍在醫院接受重症治療及照顧。
路透社等報道，50歲的派克1995年因殺害同學被判死刑，9月30日在田納西州河灣最高設防監獄執行死刑，被注射兩劑可致命的強效藥物「pentobarbital」。
然而，派克被打兩劑「毒針」後仍存活，即被送院治療。據報，她當時有呼吸但陷入昏迷，須以呼吸器維持生命，情況危殆。
律師團表示，派克「在幾乎不可能的情況下撐過來」，目前已「恢復意識且能說話，並持續接受醫療照顧」。
律師團說：「儘管她的雙臂受到嚴重傷害，目前仍被手銬和腳鐐鎖在病床上。她的恢復情況在醫學上前所未見，但往後的情況仍不明朗，預期需要長時間復原。」
律師團再次呼籲田納西州州長Bill Lee把派克的死刑改判為不得假釋的無期徒刑。事後，他已暫停執行田州今年排定的其餘死刑，等待獨立調查結果出爐，田納西州監獄行政首長斯特拉達(Frank Strada)已請辭，將於本月離職。
1995年1月，當時18歲的派克與男友將他們在職訓中心的19歲同學斯萊默(Colleen Slemmer)誘騙到叢林虐殺，甚至在死者胸口刻下象徵撒旦的五角星圖案，案件哄動一時。
辯護律師曾以派克犯罪時年紀尚輕、童年遭受性侵以及包括創傷後壓力症候群(PTSD)等心理健康問題為由，尋求減刑或特赦。
根據發布美國死刑相關數據及分析的「死刑資訊中心」(Death Penalty Information Center)，派克似乎是已知首名在死刑藥物注入體內後仍能存活的個案。
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