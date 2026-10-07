珍貴初版小說被當二手書捐贈　樂施會送大英圖書館收藏

英國樂施會(Oxfam)早前在民眾捐贈的一批二手物品中，意外清理出一本極為珍稀的美國初版《殺死一隻知更鳥》(To Kill A Mockingbird)。樂施會最終將這本珍貴的書籍轉售予大英圖書館( British Library)收藏。

綜合報道，這本由Harper Lee於1960年出版的經典作品，是在捐給樂施會位在西倫敦波多貝羅路(Portobello Road)書店的一箱美國文學書籍中被發現。發現這本《殺死一隻知更鳥》為美國初版的書店副經理Gurpreet Karlcut表示，在查看盒子時，意識到這本著名小說可能意義非凡。書店經理Olivia Haysman-Walker坦言：「這本書差點就被我們忽略了。捐贈的書籍很多，需要仔細檢查。」隨後對該書籍的版本進行研究，包括印刷日期、封面設計和裝幀，最終確認它是美國首版。