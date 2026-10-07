珍貴初版小說被當二手書捐贈　樂施會送大英圖書館收藏

英國樂施會(Oxfam)早前在民眾捐贈的一批二手物品中，意外清理出一本極為珍稀的美國初版《殺死一隻知更鳥》(To Kill A Mockingbird)。樂施會最終將這本珍貴的書籍轉售予大英圖書館( British Library)收藏。
綜合報道，這本由Harper Lee於1960年出版的經典作品，是在捐給樂施會位在西倫敦波多貝羅路(Portobello Road)書店的一箱美國文學書籍中被發現。發現這本《殺死一隻知更鳥》為美國初版的書店副經理Gurpreet Karlcut表示，在查看盒子時，意識到這本著名小說可能意義非凡。書店經理Olivia Haysman-Walker坦言：「這本書差點就被我們忽略了。捐贈的書籍很多，需要仔細檢查。」隨後對該書籍的版本進行研究，包括印刷日期、封面設計和裝幀，最終確認它是美國首版。
該書籍成大英圖書館國家典藏
這本初版小說隨後掛牌出售，最終由大英圖書館收購所得，成為國家典藏的一部分。Olivia說：「我們發現手上的是非常珍貴的書，書封顯示年代久遠，但內頁狀況極佳。能見到這本書從樂施會書店流入大英圖書館國家典藏，讓人非常驚喜。」此次收購所得將用於支持樂施會在全球範圍內開展的工作，並幫助面臨貧困、衝突和人道危機的人們，包括尼泊爾近期洪災的受災民眾。《殺死一隻知更鳥》是描寫種族不公與童年純真的經典之作，這本榮獲普立茲獎的作品全球銷量超過4,000萬冊，並被翻譯成40種語言。
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