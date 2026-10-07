懷孕母猴酒癮發作闖店飲霸王酒　爛醉當場斷正(有片)

印度賈坎德邦發生一宗猴子闖入商店事件。一隻懷孕的母猴日前闖入當地一間煙酒店，不僅當場咬開伏特加酒瓶大口暴飲，甚至「發酒癲」抓傷前來圍捕的店員。更誇張的是，這隻「醉猴」隨後因體力不支，直接趴在啤酒箱上當場昏睡過去，突如其來的荒謬畫面讓現場顧客與老闆全都哭笑不得。

綜合報道，事發於上月25日晚上約7時許，在賈坎德邦蘭契(Ranchi)的一家酒類專賣店。當地居民透露，這隻母猴近幾天就經常在附近遊盪，專門撿拾民眾丟棄在路邊的酒瓶、偷喝裡面的殘酒。詎料牠嚐到甜頭後「酒癮大發」，居然在傍晚直接闖入酒行大鬧。當時店家試圖用餅乾將牠引誘出去，但母猴完全不領情，反而當場抓起一瓶伏特加瓶蓋撕開，旁若無人地大口暢飲起來。店員上前的制止過程中甚至遭到抓咬攻擊，手腳受傷被送往醫院治療。