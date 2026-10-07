懷孕母猴酒癮發作闖店飲霸王酒　爛醉當場斷正(有片)

印度賈坎德邦發生一宗猴子闖入商店事件。一隻懷孕的母猴日前闖入當地一間煙酒店，不僅當場咬開伏特加酒瓶大口暴飲，甚至「發酒癲」抓傷前來圍捕的店員。更誇張的是，這隻「醉猴」隨後因體力不支，直接趴在啤酒箱上當場昏睡過去，突如其來的荒謬畫面讓現場顧客與老闆全都哭笑不得。
綜合報道，事發於上月25日晚上約7時許，在賈坎德邦蘭契(Ranchi)的一家酒類專賣店。當地居民透露，這隻母猴近幾天就經常在附近遊盪，專門撿拾民眾丟棄在路邊的酒瓶、偷喝裡面的殘酒。詎料牠嚐到甜頭後「酒癮大發」，居然在傍晚直接闖入酒行大鬧。當時店家試圖用餅乾將牠引誘出去，但母猴完全不領情，反而當場抓起一瓶伏特加瓶蓋撕開，旁若無人地大口暢飲起來。店員上前的制止過程中甚至遭到抓咬攻擊，手腳受傷被送往醫院治療。
母猴身懷六甲 狀況穩定後放歸大自然
不久，母猴就因不勝酒力顯出醉意，最後直接倒在一堆啤酒箱上熟睡。網上影片顯示，雙手叉腰的店員，無奈地無視身後熟睡的母猴，繼續替顧客結帳，後方放著被扯開瓶蓋、只剩半瓶的烈酒。荒謬的景象在網上瘋傳。店員最後報警，由專業團隊到場將母猴捕獲並帶回園區。經獸醫檢查發現，這隻母猴已經身懷六甲，目前正在獸醫院接受健康評估，待狀況穩定後才會放歸大自然。其實牠並不是第一隻喝酒生事的猴子。之前在米爾札浦爾(Mirzapur)有一隻名為「Kalua」的6歲潑猴，因為前主人長期餵牠喝烈酒而染上嚴重酒癮，在主人去世後，因斷酒引發戒斷症狀，咬傷超過 250名路人，其中一人不幸身亡，最終這隻「殺人醉猴」被捕捉送往動物園關押終身。
VERY UNUSUAL! A monkey entered a wine 🍷shop in Ranchi’s Ormanjhi, allegedly drank alcohol from a bottle and then fell asleep inside the shop 😴 A rescue team arrived and safely removed the unexpected customer. 🐒 https://t.co/Z6xs3vVNGb— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) September 26, 2026