南韓國防部擬逐步廢除兵役特例　對亞運足球金牌功臣言論感遺憾

南韓兵役特例制度引發爭議之際，國防部長姜信哲今日（10月7日）在國會國政監查中表示，政府目標是逐步縮減藝術、體育領域的兵役特例，最終廢除相關制度。
南韓男性依法負有服兵役義務，目前針對藝術、體育領域有特殊貢獻者設有免兵役特例。例如，奧運取得前三名、亞運奪得金牌的運動員，可被編入「藝術・體育要員」，透過相關方式履行替代役，而非接受一般現役軍事服務。
亞運金牌功臣言論引爭議
不過，制度近期因名古屋亞運南韓男子足球隊球員的言行，再度引發討論。南韓隊奪得金牌後，部分球員談及兵役特例，其中梁民赫曾表示，比起獎牌或獎盃，自己當時似乎更關注「免兵役」；隊長李基赫曾提到，因為這面金牌將不必入伍。另外，後衛朴承洙在賽後於社交平台發布戴著象徵完成兵役人士所戴的退伍帽照片，引發批評。
姜信哲在國會國防委員會國政監查中表示，兵役特例「逐步縮減、最終廢除，是國防部的目標」，並對部分運動員涉及免兵役的言行表達遺憾。
南韓國防部此前已表示，將從兵役義務公平性、適齡服役人口減少以及社會共識等因素出發，檢討包括藝術、運動員在內的補充役制度，並計劃將改革方向納入國防改革基本計劃。
隨著南韓適齡服役人口持續減少，兵役制度的公平性與特例存廢問題近年持續受到關注。近期亞運足球代表隊引發的爭議，則讓藝術、體育兵役特例的改革討論再次升溫。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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