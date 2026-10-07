泰國護老院驚見鐵籠床 婦人怒控遭扣手鐐 迫食安眠藥

泰國一名婦人指控遭兒子和媳婦強行送進護老院長達2年半，住宿期間被員工不人道對待，不但被鎖上手鐐，更強迫服食安眠藥等。事件曝光後即引發社會關注。 Khaosod等媒體報道，泰國衛生服務支援廳、社會發展與人類安全部以及警方本月6日前往位於北碧府他瑪卡縣的涉事護老院調查。初步發現經營者持有的是長者照護機構營運許可，並沒醫療機構執照。當局正討論如何處理。 警方調查顯示，該護老院聘請19名護理員、收容92人，其中75名男性中68人被列為精神病患者，17名女性中13人被列為精神病患者。另外，也有長者和復健人士入住。

院舍處處裝上鐵欄如監獄 令人震驚的是，部分症狀嚴重的精神病患者被安置在裝上鐵欄的房間。從網上流傳照片可見，有患者躺在床上，上方罩著如鐵籠般的裝置。 對此，護老院負責人Maeow解釋，部分患者可能有攻擊他人、自殘、破壞物品或四處遊蕩等行為，而床上方的裝置是為避免情緒激動的患者跌落、傷人或破壞物品等。她坦言，這些設施在外界看來可能不恰當，院方願意按監管機關要求，作出改善。

婦人指控遭虐待 院方反指婦人有行為問題 事件起因是，化名「Phat」的婦人上電視節目控訴，遭兒子和媳婦強行送進該護老院，住了超過2年半、無法離開，期間被員工鎖上手鐐、強迫服食安眠藥以及遭受不人道對待。 Maeow否認指控，強調是Phat的兒子聲稱母親情緒不穩、曾燒車及破壞家裡物品，因此要求院舍收容。但她承認知道Phat一直想回家，曾多次通知家屬接走，但沒人前來，最後由另一名親屬將Phat接走。 警方正翻看閉路電視畫面、詢問相關人士及比對證供，以調查Phat稱遭非法約束、強迫服藥等指控是否屬實，以及院舍方面是否涉及刑事責任等。