11月3日投票特朗普執政考驗 一文睇清美國中期選舉

距離美國中期選舉(midterm election)11月3日投票還有約四星期，總統特朗普馬不停蹄到各地為共和黨候選人拉票。這場選舉對特朗普來說，是其2年來施政「公投」，選民的決定可嚴重影響其餘下任期政策和2028年總統大選。 美國中期選舉｜何為中期選舉 英國廣播公司(BBC)報道，選舉每兩年舉行一次，並於美國總統4年任期中間舉行，故被稱為中期選舉。美國國會由參議院和眾議院組成，主要是立法及通過聯邦法例，在全國施行。眾議院全部435個議席將在今次選舉中改選，該院負責提交立法草案並討論，議員任期2年。參議院100席則有35個議席須改選，參議員任期6年，他們負責批准或否決眾議院立法草案。

目前參眾兩院均由共和黨掌控，特朗普施政大致不受阻撓，若中期選舉改變兩院的控制權，將影響他餘下任期政策執行。在投票當天，部分州選民也為新州長投票，加州、佛州、喬治亞州和密歇根州的州長選舉尤為受關注。

美國中期選舉｜選民關注議題 美國選民關注的不外乎經濟，尤其是目前燃油價格、日常雜貨、住屋和醫療開支上升。美國的通脹率仍在聯邦儲備局的目標之上，部分原因是美國與以色列於2月對伊朗展開攻擊挑起戰爭，導致燃料價格漲升。民主黨認為特朗普的關稅政策也推高美國的物價。 移民也是另一重要議題。共和黨人認為特朗普兌現了2024年總統大選的主要承諾，收緊邊境出入限制，以及展開大規模的打擊非法移民行動，但執法人員的拘捕手段備受爭議。人工智能安全最近也備受關注，共和、民主兩黨高層同意須立法監管，與特朗普持反意見。

美國中期選舉｜中期選舉的重要性 國會是美國政府三權之一，另兩個是總統和司法，而控制國會攸關立法。共和黨目前控制了參眾兩院，但在眾院只屬些微多數，擁有218席，只達控制眾院的最低門檻，加上有一位獨立議員屬共和黨盟友。在參議院，共和黨有53席，民主黨要在中期選舉贏得更多改選議席，令其擁有51席才可全面控制參院。參院共有100席，若兩黨各持50席，因議長副總統可投決定性一票，所以若民主黨即使有50席，也未能左右政府的立法。若民主黨奪回最少一個院，可提出法案到國會審議。

美國中期選舉｜誰會取勝 美國選民過去通常會在中期選舉，藉投票「懲罰」施政不佳的總統，不投票給其所屬政黨。最近民調顯示，特朗普的施政滿意度偏低。根據民意調查聚合平台Silver Bulletin，特朗普第二次出任總統初期，滿意度剛好過50%，但於10月初的調查，滿意度僅約37%，不滿意達61%。 兩院改選的議席部分可肯定由共和黨或民主黨候選人取得，而美國哥倫比亞廣播公司選出9個受關注的參議院議席選舉，包括艾奧瓦州和新罕布什爾州；眾議院則有42個，包括亞利桑那州和俄亥俄州。有關州份暫時難預測兩黨候選人誰會勝出。今次中期選舉較過往難以預測因素之一，是因為兩黨在控制州份重新劃分眾議院的選區。共和黨人在某些州份劃出有利自己的新選區分界，以圖取得優勢。民主黨也跟隨這樣做。

美國中期選舉｜對特朗普有甚麼影響 若民主黨奪得眾議院或參議院控制權，特朗普將難以讓新立法例在國會通過，這將令其國內政策受阻撓，即使他會尋求其他方法執行其總統權力。若民主黨成功控制任何一院，也可藉著國會的委員會調查特朗普任內過失，例如貪污指控、大興土木建白宮新宴會廳，以及美國移民和海關執法局(ICE)對非法移民的拘捕手段。民主黨內也正討論是否對特朗普提出彈劾。若共和黨繼續控制國會兩院，特朗普可在餘下任期繼續推行其政策。

美國中期選舉｜對2028年總統大選影響 總統雖不是中期選舉的候選人，但特朗普促請共和黨選民將其想成是投票給他，以示支持其施政。無論選舉結果如何，評論員都會爭論這是選民對特朗普帶領國家的「俾分」。根據美國憲法，特朗普不能第三度出任總統；在中期選舉過後，外界將開始揣測誰會成為其繼任者，代表共和黨角逐2028年總統選舉，與民主黨候選人爭奪白宮寶座。