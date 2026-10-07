日本石川縣市議員表決時瞓著 醒來驚悉已投反對票

日本石川縣小松市議會最近在表決議案期間，最大會派的一名代表因為正在打瞌睡而沒起立，被視為投反對票，事件引發議論。
《北國新聞》周三(7日)報道，小松市議會在本月2日表決作為市府重要政策的「未來型圖書館」預算案。小松市政府計劃在2030年興建「未來型圖書館」，建設費用被納入補正預算案等3項議案中。
「會派自民」是小松市議會最大的政治團體，其代表表靖二在表決時沒有起立，表決結束後，他才發現自己睡著。據悉，他在休會之後，向副市長越田幸宏和議長南藤陽一道歉。
市議員咁樣解釋
表靖二解釋，「我有點感冒，所以在開會前吃藥，後來不小心睡著了。這是連自己都覺得可恥的行為，正在反省」。
議會人士嘲諷：他可能流露真實想法
結果，表靖二與日本共產黨籍議員橋本米子，共2人反對議案，其餘18名議員均贊成，議案最終通過。
一名贊成議案的市議員受訪表示，這次有許多對於市政府而言非常重要的預算案，對於表靖二反對，「我感到很驚訝，也認為這會讓人質疑他作為議員的見識是否不足」。
有議會人士認為，「這是否流露出他一直以來，對未來型圖書館持批判態度的真實想法」。
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