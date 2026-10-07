日本石川縣市議員表決時瞓著 醒來驚悉已投反對票

日本石川縣小松市議會最近在表決議案期間，最大會派的一名代表因為正在打瞌睡而沒起立，被視為投反對票，事件引發議論。

《北國新聞》周三(7日)報道，小松市議會在本月2日表決作為市府重要政策的「未來型圖書館」預算案。小松市政府計劃在2030年興建「未來型圖書館」，建設費用被納入補正預算案等3項議案中。

「會派自民」是小松市議會最大的政治團體，其代表表靖二在表決時沒有起立，表決結束後，他才發現自己睡著。據悉，他在休會之後，向副市長越田幸宏和議長南藤陽一道歉。