伊朗局勢｜美軍最少81架戰機被擊落或受損　損失33億美元

美伊戰事持續，美軍付出的代價也持續攀升，根據美國國會研究處最新報告，自戰爭爆發以來，美軍至少有81架軍機被擊落、摧毀或損毀，損失估算高達33億美元（約259億港元）。

綜合美國傳媒報道，美國國會研究處（Congressional Research Service, CRS）報告指出，受損及損失的軍機涵蓋多款美軍主力及先進軍機，包括F-35A「閃電II」（F-35A Lightning II）戰機、F-15E「攻擊鷹」（F-15E Strike Eagle）戰鬥轟炸機，以及大量MQ-9「死神」（MQ-9 Reaper）偵察機，顯示戰事已對美軍空中戰力造成衝擊。

12架F-15E受損 3架被友軍擊中