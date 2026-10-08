伊朗局勢｜美軍最少81架戰機被擊落或受損　損失33億美元

美伊戰事持續，美軍付出的代價也持續攀升，根據美國國會研究處最新報告，自戰爭爆發以來，美軍至少有81架軍機被擊落、摧毀或損毀，損失估算高達33億美元（約259億港元）。
綜合美國傳媒報道，美國國會研究處（Congressional Research Service, CRS）報告指出，受損及損失的軍機涵蓋多款美軍主力及先進軍機，包括F-35A「閃電II」（F-35A Lightning II）戰機、F-15E「攻擊鷹」（F-15E Strike Eagle）戰鬥轟炸機，以及大量MQ-9「死神」（MQ-9 Reaper）偵察機，顯示戰事已對美軍空中戰力造成衝擊。
12架F-15E受損 3架被友軍擊中
其中，F-15E的損失尤其受到關注，美軍共有12架F-15E遭摧毀或受損，其中3架於3月2日在科威特遭友軍誤擊，每架造價超過3,000萬美元；另一架則於隔月在伊朗上空被擊落。
此外，伊朗9月9日至10日對約旦穆瓦法克·薩爾蒂空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）的空襲，也造成另外8架F-15E受到輕微損傷。不過，報告指出，這些受損戰機目前均已恢復服役。
F-35A未能倖免
偵察機方面，美軍至少損失45架MQ-9「死神」。這款兼具偵察監視及飛彈攻擊能力的偵察機，每架估值約3千萬至5千萬美元。更令人矚目的是，美軍最先進的戰機之一F-35A也未能倖免。報告指出，一架價值超過9,200萬美元的F-35A，在3月19日遭伊朗攻擊並受損。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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