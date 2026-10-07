熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 俄羅斯鼠疫 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
國際
出版：2026-Oct-07 19:22
更新：2026-Oct-07 19:22

南韓兩大教會數十萬教友個資恐外洩 AI疑成網攻工具

分享：
南韓首爾「愛的教會」

南韓首爾「愛的教會」。(互聯網)

南韓兩個大型教會正調查疑似網攻事件，數十萬名教友的個人資料恐外洩。涉及的教會和一間資訊安全公司表示，有證據顯示，幕後黑手可能使用人工智能(AI)工具發動網攻。

路透社報道，資訊安全公司Oasis Security發現，一台位於海外的伺服器儲存了資料、攻擊紀錄及帳戶資訊，其中包括與南韓首爾的「汝矣島純福音教會」(Yoido Full Gospel Church)及「愛的教會」(Sarang Church)有關的資訊。

Oasis Security表示，疑似網攻的紀錄中出現攻擊者使用AI工具的跡象，例如提及「子助理」(sub-agents)，以及大量看似由系統自動產生的攻擊報告。

南韓首爾「愛的教會」 南韓首爾「汝矣島純福音教會」 南韓首爾「汝矣島純福音教會」

教會恐有85萬教友個資外洩

「汝矣島純福音教會」周三(7日)表示，初步分析顯示，可能有涉及85萬名教友個資外洩。外洩資料包括姓名及出生日期，其中較少部分紀錄還包括身份證號碼變更資料、地址和電話號碼。

教會表示，已通知受影響的教友、封鎖外部存取權限，並更改伺服器密碼。

位於首爾瑞草區的「愛的教會」表示，已成立緊急應變小組及向主管機關通報，並採取措施以釐清事件經過，以及防止進一步損害。

南韓近期發生多宗針對商業銀行的黑客攻擊，導致客戶個資外洩。總統李在明表示，當局認為這些網絡攻擊可能使用AI。

2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜農曆新年（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜復活節及清明節（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜佛誕（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜端午節（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜七一回歸（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜中秋節（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜國慶及重陽節（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜聖誕節（am730製圖）
訂閱 《am730》 電子報
每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務