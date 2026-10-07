南韓兩大教會數十萬教友個資恐外洩 AI疑成網攻工具

南韓兩個大型教會正調查疑似網攻事件，數十萬名教友的個人資料恐外洩。涉及的教會和一間資訊安全公司表示，有證據顯示，幕後黑手可能使用人工智能(AI)工具發動網攻。

路透社報道，資訊安全公司Oasis Security發現，一台位於海外的伺服器儲存了資料、攻擊紀錄及帳戶資訊，其中包括與南韓首爾的「汝矣島純福音教會」(Yoido Full Gospel Church)及「愛的教會」(Sarang Church)有關的資訊。

Oasis Security表示，疑似網攻的紀錄中出現攻擊者使用AI工具的跡象，例如提及「子助理」(sub-agents)，以及大量看似由系統自動產生的攻擊報告。