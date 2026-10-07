南韓兩大教會數十萬教友個資恐外洩 AI疑成網攻工具

南韓兩個大型教會正調查疑似網攻事件，數十萬名教友的個人資料恐外洩。涉及的教會和一間資訊安全公司表示，有證據顯示，幕後黑手可能使用人工智能(AI)工具發動網攻。
路透社報道，資訊安全公司Oasis Security發現，一台位於海外的伺服器儲存了資料、攻擊紀錄及帳戶資訊，其中包括與南韓首爾的「汝矣島純福音教會」(Yoido Full Gospel Church)及「愛的教會」(Sarang Church)有關的資訊。
Oasis Security表示，疑似網攻的紀錄中出現攻擊者使用AI工具的跡象，例如提及「子助理」(sub-agents)，以及大量看似由系統自動產生的攻擊報告。
教會恐有85萬教友個資外洩
「汝矣島純福音教會」周三(7日)表示，初步分析顯示，可能有涉及85萬名教友個資外洩。外洩資料包括姓名及出生日期，其中較少部分紀錄還包括身份證號碼變更資料、地址和電話號碼。
教會表示，已通知受影響的教友、封鎖外部存取權限，並更改伺服器密碼。
位於首爾瑞草區的「愛的教會」表示，已成立緊急應變小組及向主管機關通報，並採取措施以釐清事件經過，以及防止進一步損害。
南韓近期發生多宗針對商業銀行的黑客攻擊，導致客戶個資外洩。總統李在明表示，當局認為這些網絡攻擊可能使用AI。
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