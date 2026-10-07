美國航空客機6廁所全故障餘下2個 全機287人恐「憋壞」被逼轉降紐約

美國航空客機發生罕見中途轉飛事件。一架波音777客機載有287人，周二(6日)從西班牙馬德里起飛，原定目的地是德州達拉斯，但機上8個廁所突然有6個故障，只剩下兩個運作。客機接近紐約甘迺迪國際機場時，機師向控制塔人員說，「我們只有兩個廁所可運作」，對方也不敢驚問「你說只有兩個廁所，對嗎？」該客機最終轉飛紐約降落。暫時未知導致6個廁所同時壞掉的原因。

一個廁所供超過140人使用

上述美國航空客機於當地時間周二上午11時10分從馬德里起飛，往達拉斯須飛10小時，結果在差不多抵達目的地、飛行了約7小時16分鐘後，於美國時間周二下午12時27分於紐約降落；逗留近3個半小時處理廁所問題後，客機於下午3時56分再度起飛往達拉斯，較原定時間遲了4小時抵達目的地。另外，客機當時仍有可供逾4小時飛行的燃料，致使機師向控制塔發出緊急狀態術語「Pan-Pan」，但尚未達到威脅生命安全的程度。有關情況導致客機於降落時總重量超過標準降落重量，恐引發煞掣系統過熱等危險。幸客機最終安全降落。報道指，航空規例並無強制客機廁所與乘客人數的比例，但航空公司通常會以每50名乘客共用一個廁所計算。涉事客機有287人而只有兩個廁所運作，即一個廁所供超過140人使用。