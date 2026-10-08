國際專題｜美國中期選舉11月3日投票 共和黨灑10億美元「買」勝利

美國中期選舉11月3日投票，今次選舉關乎共和黨能否繼續掌控國會參眾兩院，讓總統特朗普可以在餘下兩年任期暢通無阻地推行政策。共和黨「財力」雄厚累積10億美元(約78億港元)投放在選舉中，遠遠拋離民主黨主要團體籌得的5.79億美元(約45億港元)。在最後一個月，共和黨更是大灑金錢賣廣告以圖用錢「買」勝利。但有指共和黨太遲出手，需要更高價錢才賣下廣告時段。而根據過往經驗錢不一定買到勝利，2024年大選賀錦麗陣營於最後階段較特朗普投放更多金錢，但在關鍵搖擺州份皆輸掉，最終敗選。

美國最高法院今年6月裁決，取消了法例中有關國會和總統選舉的競選開支上限。今次中期選舉變成財力比併，與特朗普有關聯的組織「讓美國再次偉大」(MAGA Inc.)是共和黨陣營競選大水喉，至8月底該組織持有近4.16億美元(約32億港元)現金。美聯社指，與特朗普有關的組織至9月才開始搶電視廣告時段，結果價錢漲至5倍。共和黨票倉德州選情告急，特朗普本周兩度前往當地為該黨參議員候選人造勢，MAGA過去一個月花了超過2,200萬美元(約1.72億港元)賣廣告。民主黨自1988年起未有贏過該州參議院議席。

除了德州，民主黨在俄亥俄、緬因州、艾奧瓦和密歇根的參議員選舉也與共和黨激烈爭持。不過，雖然選民對特朗普的關稅政策和伊朗戰爭不滿，並不代表民主黨十拿九穩，有輿論認為該黨候選人要展示的是為何選民要投票給他們，而非展示不投票給共和黨的原因。有黑人團體更表示，民主黨候選人似乎認為他們一定會投票給該黨，並無拿出誠意。另外，特朗普有一群死忠支持者仍會投票給共和黨候選人。

選舉每兩年舉行一次，並於美國總統4年任期中間舉行，故被稱為中期選舉(midterm election)。美國國會由參議院和眾議院組成，主要是立法及通過聯邦法例，在全國施行。眾議院全部435個議席將在今次選舉中改選，該院負責提交立法草案並討論，議員任期2年。參議院100席則有35個議席須改選，參議員任期6年，他們負責批准或否決眾議院立法草案。目前參眾兩院均由共和黨掌控，特朗普施政大致不受阻撓，若中期選舉改變兩院的控制權，將影響他餘下任期政策執行。部分州也會在同一天舉行州長選舉，包括加州、佛州、喬治亞州和密歇根州。

選民關注議題 美國選民關注的不外乎經濟，尤其是油價、日常雜貨、住屋和醫療開支上升。美國的通脹率仍在聯邦儲備局的目標之上，部分原因是美國與以色列攻打伊朗，導致燃料價格上漲。民主黨認為特朗普的關稅政策也推高物價。移民也是重要議題。共和黨人認為特朗普兌現了2024年總統大選的主要承諾，收緊邊境出入限制，以及展開大規模打擊非法移民行動，但執法人員的拘捕手段備受爭議。人工智能安全最近也備受關注，共和、民主兩黨資深議員均同意須立法監管，與特朗普持反意見。

中期選舉的重要性 國會是美國政府三權之一，另兩個是總統和司法，而控制國會攸關立法。共和黨目前控制了參眾兩院，但在眾院只屬些微多數，擁有218席，只達控制眾院的最低門檻。在參議院，共和黨現時有53席，民主黨須在改選後獲51席才可控制參院。參院共有100席，若兩黨各持50席，因議長副總統可投決定性一票，所以民主黨須有51席。美國選民通常會在中期選舉藉投票「懲罰」施政不佳的總統，不投票給其所屬政黨。最近民調顯示，特朗普的施政滿意度偏低。根據民意調查聚合平台Silver Bulletin，特朗普第二次出任總統初期，滿意度剛好過50%，但於10月初的調查，滿意度僅約37%，不滿意達61%。若民主黨奪得眾議院或參議院控制權，特朗普將難以讓新立法例在國會通過，這將令其國內政策受阻撓，即使他會尋求其他方法執行其總統權力。若民主黨成功控制任何一院，也可藉著國會的委員會調查特朗普任內過失，例如貪污指控、大興土木建白宮新宴會廳，以及美國移民和海關執法局(ICE)對非法移民的拘捕手段。