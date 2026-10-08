習普APEC雙邊會晤 俄官員︰中美俄三方會談構想中

亞太經合組織(APEC)峰會將於下月18及19日於深圳舉行，俄羅斯總統助理烏沙科夫周二表示，會議舉行期間，俄總統普京會與國家主席習近平舉行雙邊會晤。至於中美俄三國元首會否舉行會談，烏沙科夫指容有關想法「很有意思」，且構想已經形成。
烏沙科夫向傳媒透露，俄中雙方已就兩國元首會晤達成共識，待會議日程進一步落實後，再確定具體安排。他並指，中方將提供APEC會議的日程安排，相信可以為三國元首會晤創造機會。但他強調，有關俄中美三方會談的構想目前仍處於初步階段。
普京上周在莫斯科出席活動時曾表示，自己完全贊成舉行俄中美三方會晤，但能否成事主要取決於東道主中國。他認為，三國領導人若能會面，將有助各方交換意見及釐清彼此立場。
外交部發言人早前則表示，中方歡迎普京出席下月在深圳舉行的亞太經合組織領導人會議，並願意與俄方共同推動APEC「中國年」取得豐碩成果。在中俄元首即將會面之際，俄羅斯總統助理、海事委員會主席帕特魯舍夫將於今起至13日訪華，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅將與其會談交流。
金正恩向普京致生日賀電
另外，10月7日是普京74歲生日，北韓領袖金正恩致賀電，向他致以親切的祝賀和問候。金正恩在賀電中表示，對於和普京共同譜寫朝俄兩國關係發展新篇章感到高興。他說，同俄羅斯締造全面戰略伙伴關係、同盟關係，是朝鮮堅定不移的方針，「也是我的不變選擇」。金正恩並在賀電中，重申對普京和俄羅斯始終不變的支持。
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