微牛證券遭美眾院指與中國存「結構性關聯」　股價曾瀉近兩成

報告指，微牛證券公開標榜自己是美國公司，但實際控制情況與公司說法有巨大落差，又指公司的所有權架構、技術人員、科技基礎設施、跨境資料傳輸、企業融資及合規架構，與中國有結構性關聯，恐讓數百億美元美國資本與用戶敏感數據暴露於北京監管之下。

美國眾議院美中戰略競爭特別委員會發表報告，指交易平台微牛證券(Webull)，與中國政府有結構性關聯，對美國金融體系構成國安風險。微牛證券否認說法，直言報告包含重大不實之處。受消息影響，微牛證券星期三(7日)在紐約股市股價大跌19%。

微牛證券由曾在阿里巴巴和小米任職的高級主管王安全(Wang Anquan)於2016年創立。(微牛證券)

微牛證券：委員會報告不實和缺乏依據

微牛證券回應指，委員會的報告內容不實和缺乏依據，委員會亦未向微牛尋求澄清，對事件深感失望，並指微牛的美國業務由位於佛羅里達州的總部和紐約的辦事處展開，而美國客戶數據儲存在美國境內，對敏感客戶數據的存取權亦由美國控制。

受消息影響，微牛證券(BULL.US)7日股價一度急瀉24.3%，低見5.51美元，收市報5.89美元，仍挫19.1%。微牛證券是數碼投資平台，由曾在阿里巴巴和小米任職的高級主管王安全(Wang Anquan)於2016年創立，總部設於美國佛羅里達州聖彼得堡，在全球擁有2,800萬名用戶。