俄羅斯鼠疫｜世衞向俄查核實驗室「第二名患者」　美國大使館籲在俄公民離開

各界繼續關注俄羅斯西伯利亞一間鼠疫研究實驗室，28歲女研究員達莉亞(Daria Shipilova)感染不明肺炎死亡之際，當地再傳出有一名實驗室工作人員感染不明肺炎，甚至已死亡。世界衞生組織(WHO)敦促俄方回應。俄方強調當地並無出現緊急情況，並駁斥傳媒的報道不正確。美國大使館呼籲，目前身處俄國的美國公民應立即離開。

世界衛生組織周三(7日)明確要求俄羅斯回應伊爾庫茨克防鼠疫研究所是否又有第二名員工患上「不明原因肺炎」。世衞總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)及後在社交平台發文，指已要求俄方提供更多資訊，釐清達莉亞致病原因，及第二宗個案等消息。克里姆林宮發言人佩斯科夫回應世衞要求時，批評媒體在用假資訊報道，各界應以衞生監管機構提供的消息作準。路透社核查俄羅斯媒體後，沒有找到第二名員工已經死亡的證據。