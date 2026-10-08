俄羅斯鼠疫｜世衞向俄查核實驗室「第二名患者」　美國大使館籲在俄公民離開

各界繼續關注俄羅斯西伯利亞一間鼠疫研究實驗室，28歲女研究員達莉亞(Daria Shipilova)感染不明肺炎死亡之際，當地再傳出有一名實驗室工作人員感染不明肺炎，甚至已死亡。世界衞生組織(WHO)敦促俄方回應。俄方強調當地並無出現緊急情況，並駁斥傳媒的報道不正確。美國大使館呼籲，目前身處俄國的美國公民應立即離開。
世界衛生組織周三(7日)明確要求俄羅斯回應伊爾庫茨克防鼠疫研究所是否又有第二名員工患上「不明原因肺炎」。世衞總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)及後在社交平台發文，指已要求俄方提供更多資訊，釐清達莉亞致病原因，及第二宗個案等消息。克里姆林宮發言人佩斯科夫回應世衞要求時，批評媒體在用假資訊報道，各界應以衞生監管機構提供的消息作準。路透社核查俄羅斯媒體後，沒有找到第二名員工已經死亡的證據。
5國加強邊境檢疫
美國駐俄羅斯大使館於周二(6日)發出健康警示，稱美方注意到有關報道，並伴隨相關的隔離措施以及伊爾庫茨克當地醫院關閉等情況，會持續密切跟進事態發展，並呼籲在俄羅斯的美國公民即刻撤離；計畫前往的美國公民，則被強烈建議不要前往，原因包括可能遭到不當拘留以及其他安全疑慮。美國國務院維持對俄羅斯第4級(請勿前往)最高級別預警，並敦促當地公民聽從當地衛生部門指示，盡快透過現有商業航班或陸路交通離開。
哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克及塔吉克已在國家邊境通關口岸實施檢疫管制。烏茲別克當局更表示已提升對高致命性傳染病的應對準備。蒙古亦採取預防措施，在與俄羅斯接壤的邊境口岸，實施健康監測及追蹤，防範潛在風險。中方早前表明，與俄方在包括鼠疫在內的傳染病防控領域，保持密切交流合作。
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