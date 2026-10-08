F-35戰機零件誤送香港 據報涉UPS員工「睇漏」警告電郵

早前有報道指，一批原定5月底由澳洲運往美國的美製F-35隱形戰機的零件，意外被轉運到香港，目前由中國政府扣押，美國五角大廈及國務院已展開調查。彭博周三（7日）引述消息，承運的聯合包裹服務公司（UPS）一名員工看漏一封警告不得經香港運送這批貨物的電郵，最終導致事件發生。

涉事零件包括一個F-35座艙罩及一扇武器艙門，原本計劃從澳洲經南韓和台灣運往加州三藩市，由於發貨延誤，UPS為加快送達而採用加急運送路線，不過負責的工作人員漏看一封電子郵件，當中列明軍備及相關零件等敏感貨物不能經由部分國家或地區運送，當中包括香港，最終作出經由香港轉運的錯誤決定。

加快交貨速度 錯誤繞道香港

知情人士透露，為F-35製造商洛歇馬丁提供服務的貨運代理公司DSV向UPS發電郵，指出相關零件不得透過某些國家運輸，以符合美國《國際武器貿易條例》。惟電郵可能是透過與UPS人員使用的IT系統不同的系統發送。