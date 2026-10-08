《閃靈》斧頭等史丹利寇比力克電影道具將公開拍賣

邦瀚斯拍賣公司(Bonhams)周二(6日)宣布，在驚悚電影《閃靈》(The Shining)中男主角積尼高遜(Jack Nicholson)使用的斧頭，以及出現在《2001：太空漫遊》最後一幕中的嬰兒道具，都將在已故電影大師史丹利寇比力克(Stanley Kubrick)的私人收藏拍賣會上出售。

綜合報道，本次拍賣其他亮點包括史丹利寇比力克的導演櫈、《閃靈》中雙胞胎女孩穿的藍色連身裙、《大開眼戒》(Eyes Wide Shut)中使用的戲服，以及史丹利寇比力克為他的幾部作品所作的帶註釋的劇本。史丹利寇比力克的繼女Katharina Kubrick在聲明中表示：「我們很榮幸能與大家分享這批獨特收藏中的一些物品，我們希望它們能找到新的歸宿，並被珍藏，直到被傳承給下一代電影愛好者」。