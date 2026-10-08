《閃靈》斧頭等史丹利寇比力克電影道具將公開拍賣

邦瀚斯拍賣公司(Bonhams)周二(6日)宣布，在驚悚電影《閃靈》(The Shining)中男主角積尼高遜(Jack Nicholson)使用的斧頭，以及出現在《2001：太空漫遊》最後一幕中的嬰兒道具，都將在已故電影大師史丹利寇比力克(Stanley Kubrick)的私人收藏拍賣會上出售。
綜合報道，本次拍賣其他亮點包括史丹利寇比力克的導演櫈、《閃靈》中雙胞胎女孩穿的藍色連身裙、《大開眼戒》(Eyes Wide Shut)中使用的戲服，以及史丹利寇比力克為他的幾部作品所作的帶註釋的劇本。史丹利寇比力克的繼女Katharina Kubrick在聲明中表示：「我們很榮幸能與大家分享這批獨特收藏中的一些物品，我們希望它們能找到新的歸宿，並被珍藏，直到被傳承給下一代電影愛好者」。
拍賣會將於明年2月在倫敦舉行
這次拍賣的焦點藏品是《2001：太空漫遊》(2001: A Space Odyssey)最後一幕出現的發光胎兒「星童」(Star Child)。拍賣公司預計成交價可高達106萬美元(約831萬港元)。至於積尼高遜在《閃靈》用作劈開浴室門的斧頭，預計售價為4萬至6.6萬美元(約31.5萬至52萬港元)。拍賣會將於明年2月在倫敦舉行，此前將於紐約、倫敦及巴黎等多地舉辦免費公開展覽。
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。