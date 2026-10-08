祖傳借落132年雜誌欠款9.4萬元　八旬翁等到這天終歸還(有片)

一本借出去132年的雜誌，終於回到圖書館手中，而累積超過1.2萬美元(約9.4萬港元)的「超級逾期罰款」，竟然一毫子都不用付。 綜合報道，美國新罕布夏州康科德公共圖書館( Concord Public Library)上月收到一本1894年9月出版的《世紀畫報月刊》(The Century Illustrated Monthly Magazine)，在被借出48,220天後終於獲歸還，如果按照圖書館過去的逾期收費規定計算，這本雜誌從19世紀一路逾期至今，累積罰款原本高達12,055美元，足以買下一批全新的書刊。不過，由於圖書館於9月1日開始實施為期1年的「罰款凍結」(Fine Freeze)試行計劃後，措施目的，是為了鼓勵民眾歸還長期逾期的書籍和物品，並減少因罰款而產生的借閱門檻。圖書館職員Jennifer Needham表示，當初確實預期會有一些拖了10年、20年的舊書被歸還，但實在無想過會收到「19世紀末的古董」。

雜誌將保存待日後讓公眾參觀 至於歸還雜誌的人，原來是一名84歲男子John Hanson，他受訪時表示，這本雜誌已經在他家中書架上存放了「好幾十年」，他完全不知道這本書當初是怎麼到他家的。John坦言，當他看到圖書館不收罰款的消息時，他心想：「看來現在正是把這東西拿還回去的完美時機了！」於是他在「罰款凍結」實施幾天後，就抱著這本逾期歸還的雜誌走進了圖書館。當時John還對職員開玩笑說：「我想我帶來了一件你們圖書館有史以來收過逾期最耐的歸還」。

這本《世紀畫報月刊》厚達200多頁，配有大理石紋的硬質封面，整體保存狀態相當良好。由於它見證了超過一個世紀的歷史，館方計劃將它存放在圖書館內的「康科德歷史特藏室」(Concord Room)，未來會作為具有歷史價值的文物讓公眾參觀。

84-year-old John Hanson decided to return this long-overdue library book as part of the Concord Public Library’s one year fine-free initiative, a new policy developed to encourage more people to return overdue books. @laurenturmantv1 reports. https://t.co/FIF4p6hzv1 — Spectrum News NECN (@NECN) September 21, 2026