觸發西班牙住房權利示威　87歲遭逼遷婆婆離世(有片)

Muere Maricarmen, la anciana cuyo desahucio encendió la protesta por la vivienda en España Maricarmen Abascal, la octogenaria cuyo desalojo del apartamento en el que residía en Madrid desató una ola de protestas en España, murió este miércoles. La mujer se convirtió en un símbolo de lucha en un contexto de creciente tensión por la vivienda, que derivó en la convocatoria de elecciones anticipadas.