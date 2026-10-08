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國際
出版：2026-Oct-08 15:45
更新：2026-Oct-08 15:45

觸發西班牙住房權利示威　87歲遭逼遷婆婆離世(有片)

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觸發西班牙住房權利示威，87歲遭逼遷婆婆離世。(X)

觸發西班牙住房權利示威，87歲遭逼遷婆婆離世。(X)

西班牙87歲老婦瑪麗卡門(Maricarmen Abascal)，上月因為無力負擔高昂租金被警方趕出住了超過70年的家。之後因嚴重焦慮與身心疲憊住院，如今傳出離世消息。數千名民眾隨即走上馬德里街頭，高喊「這不是自然死亡，這是謀殺」，住房短缺與租金飆漲問題再度成為全國焦點。

綜合報道，瑪麗卡門居住超過70年的家被收購後遭大幅加租，她無力負擔，於9月23日被警方強行入屋，與社工人員以擔架抬離現場，隨後因嚴重焦慮及身心俱疲住院，瑪麗卡門在病榻上錄製片段呼籲民眾積極抗爭「共同推動修改那些允許將我趕出家門的冷酷法律。」可惜她直到離世都未能返家。瑪麗卡門的死訊傳出後，數千名民眾再度走上馬德里街頭叫口號表達悼念，並高喊「這不是死亡，是謀殺！」示意瑪麗卡門是被資本主義制度殺害。官方尚未公布具體死因。

解決法案遭否決 逼使首相解散國會提前大選

瑪麗卡門被逼遷事件迅速引發西班牙民眾對住房短缺、租金飆漲及企業房東的不滿，西班牙近50座城市3日爆發大規模示威，首都馬德里有超過7萬人走上街頭。示威浪潮逼使西班牙政府早前提出解決住屋危機的法案，包括暫停驅逐弱勢租戶、限制租金上漲及加強規範投資基金等，但遭反對黨聯手否決。首相桑切斯其後宣布解散國會，提前在11月29日大選。

瑪麗卡門離世後，桑切斯在社交平台哀悼：「也向今天和我們一樣為她的離去感到悲痛的所有人致意。」租戶工會在聲明中表示：「在她離世後，留給我們的是她奮力抗爭的榜樣，以及瑪麗卡門所遺留下來的精神遺產。最重要的是，我們將恪守她一直以來的叮嚀：『抗爭，繼續為屬於你的一切而戰！』」

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