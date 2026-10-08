觸發西班牙住房權利示威　87歲遭逼遷婆婆離世(有片)

西班牙87歲老婦瑪麗卡門(Maricarmen Abascal)，上月因為無力負擔高昂租金被警方趕出住了超過70年的家。之後因嚴重焦慮與身心疲憊住院，如今傳出離世消息。數千名民眾隨即走上馬德里街頭，高喊「這不是自然死亡，這是謀殺」，住房短缺與租金飆漲問題再度成為全國焦點。
綜合報道，瑪麗卡門居住超過70年的家被收購後遭大幅加租，她無力負擔，於9月23日被警方強行入屋，與社工人員以擔架抬離現場，隨後因嚴重焦慮及身心俱疲住院，瑪麗卡門在病榻上錄製片段呼籲民眾積極抗爭「共同推動修改那些允許將我趕出家門的冷酷法律。」可惜她直到離世都未能返家。瑪麗卡門的死訊傳出後，數千名民眾再度走上馬德里街頭叫口號表達悼念，並高喊「這不是死亡，是謀殺！」示意瑪麗卡門是被資本主義制度殺害。官方尚未公布具體死因。
Muere Maricarmen, la anciana cuyo desahucio encendió la protesta por la vivienda en España Maricarmen Abascal, la octogenaria cuyo desalojo del apartamento en el que residía en Madrid desató una ola de protestas en España, murió este miércoles. La mujer se convirtió en un símbolo de lucha en un contexto de creciente tensión por la vivienda, que derivó en la convocatoria de elecciones anticipadas.— DW Español (@dw_espanol) October 7, 2026
解決法案遭否決 逼使首相解散國會提前大選
瑪麗卡門被逼遷事件迅速引發西班牙民眾對住房短缺、租金飆漲及企業房東的不滿，西班牙近50座城市3日爆發大規模示威，首都馬德里有超過7萬人走上街頭。示威浪潮逼使西班牙政府早前提出解決住屋危機的法案，包括暫停驅逐弱勢租戶、限制租金上漲及加強規範投資基金等，但遭反對黨聯手否決。首相桑切斯其後宣布解散國會，提前在11月29日大選。
瑪麗卡門離世後，桑切斯在社交平台哀悼：「也向今天和我們一樣為她的離去感到悲痛的所有人致意。」租戶工會在聲明中表示：「在她離世後，留給我們的是她奮力抗爭的榜樣，以及瑪麗卡門所遺留下來的精神遺產。最重要的是，我們將恪守她一直以來的叮嚀：『抗爭，繼續為屬於你的一切而戰！』」
İspanya’nın başkenti Madrid’de 70 yıldır yaşadığı evden emlak fonları tarafından zorla sokağa atılan 87 yaşındaki Maricarmen Abascal, hastanede hayatını kaybetti. Günlerdir fahiş ev kiralarına karşı büyük gösteriler düzenleyen emekçiler, Maricarmen’in hayatını kaybetmesinin sorumlusunun emlak şirketleri ve fonlar olduğunu belirterek yürüyüşe geçtiler. “Rantiyeciler, Katiller” sloganları atılıyor.— Gelecek Bizim Gelecek Sosyalizm (@_gelecekbizim) October 7, 2026