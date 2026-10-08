特朗普向黃仁勳馬斯克蘇姿丰等頒發國家科學獎 白宮︰確保美國在創新領域領前

美國總統特朗普總統上個月與多間AI企業高層共進午餐，左右兩側分別是輝達黃仁勳與特斯拉馬斯克。（美聯社資料圖片）

據《The Hill》報道，這將是特朗普兩度擔任美國總統期間，首次親自頒發國家科學獎章（National Medal of Science）或國家科技與創新獎章（National Medal of Technology and Innovation）。白宮官員表示，這些科技巨頭對美國科學與技術發展做出重要貢獻，有助確保美國持續在全球創新領域保持領先。

美國總統特朗普今天（10月8日）在白宮舉行「科學：新黃金時代」（Science: A New Golden Age）峰會，將頒發美國最高級別的科學與科技榮譽之一，其中特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）、輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳，及超微半導體（AMD）行政總裁蘇姿丰等人將獲頒「國家科學獎章」。

特朗普首度親自頒發

其中，馬斯克此次獲獎格外受到關注。馬斯克曾是特朗普政府重要盟友，並一度參與特朗普政府的政府效率改革工作，後來兩人關係公開決裂。不過，近期馬斯克再度現身白宮，這次更與Google共同創辦人布林（Sergey Brin）、黃仁勳及蘇姿丰一同獲得美國最高科學榮譽。

美國國家科學基金會（NSF）資料顯示，「國家科學獎章」由美國國會1959年設立，是美國授予科學家與工程師的最高榮譽，表彰對物理、生物、數學、工程，以及社會與行為科學等領域知識做出傑出貢獻的人士。獎項由總統頒發