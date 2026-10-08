特朗普向黃仁勳馬斯克蘇姿丰等頒發國家科學獎 白宮︰確保美國在創新領域領前

美國總統特朗普今天（10月8日）在白宮舉行「科學：新黃金時代」（Science: A New Golden Age）峰會，將頒發美國最高級別的科學與科技榮譽之一，其中特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）、輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳，及超微半導體（AMD）行政總裁蘇姿丰等人將獲頒「國家科學獎章」。
據《The Hill》報道，這將是特朗普兩度擔任美國總統期間，首次親自頒發國家科學獎章（National Medal of Science）或國家科技與創新獎章（National Medal of Technology and Innovation）。白宮官員表示，這些科技巨頭對美國科學與技術發展做出重要貢獻，有助確保美國持續在全球創新領域保持領先。
特朗普首度親自頒發
其中，馬斯克此次獲獎格外受到關注。馬斯克曾是特朗普政府重要盟友，並一度參與特朗普政府的政府效率改革工作，後來兩人關係公開決裂。不過，近期馬斯克再度現身白宮，這次更與Google共同創辦人布林（Sergey Brin）、黃仁勳及蘇姿丰一同獲得美國最高科學榮譽。
美國國家科學基金會（NSF）資料顯示，「國家科學獎章」由美國國會1959年設立，是美國授予科學家與工程師的最高榮譽，表彰對物理、生物、數學、工程，以及社會與行為科學等領域知識做出傑出貢獻的人士。獎項由總統頒發
黃仁勳是全球人工智能產業核心人物之一，輝達GPU成為生成式AI快速發展的重要硬體基礎，輝達近年也從傳統繪圖晶片公司，轉型為全球AI運算基礎設施的重要供應商。
蘇姿丰則帶領AMD發展高效能運算、資料中心及AI晶片，近年持續與輝達等企業競逐AI加速器市場。至於布林，則是Google共同創辦人，長期參與網路搜尋、人工智慧及科技創新發展。
戴爾獲國家科技與創新獎章
除了4名國家科學獎章得主，特朗普也將頒發「國家科技與創新獎章」，得主包括戴爾科技（Dell Technologies）創辦人暨執行長戴爾（Michael Dell），以及微軟行政總裁Satya Nadella。這項獎章是美國在科技成就方面的最高榮譽。
此次峰會同時聚焦特朗普政府最新的科學政策。白宮科技政策辦公室今年7月提出「科學：新黃金時代」計劃，主張重新調整聯邦政府管理及分配科研經費的方式，並利用人工智慧加速科學研究，涵蓋AI、量子運算、核融合、登月及先進半導體等領域。
《路透社》指出，特朗普將在活動中談論這項改革聯邦科研體系的計劃，能源部長萊特（Chris Wright）及NASA局長艾薩克曼（Jared Isaacman）預計出席。
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