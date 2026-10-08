泰國擬對旅客徵收出入境費 入境費明年首季實施 收入用於支付旅客保險

若計劃前往泰國旅遊，需注意……泰國擬對旅客實施出入境收費，預計明年第一季起向外國旅客徵收450泰銖(約105港元)入境費，收入將用於旅客保險及旅遊基礎建設等。另外，財政部正研究向所有國籍、搭機離境的旅客徵收1,000泰銖(約233港元)離境稅。相關草案仍在公眾諮詢階段。 泰國政府擬向航空入境的外國旅客徵收450泰銖入境費，預計最快明年首季開始。此前，業界因洪水問題要求押後徵收入境費，但泰國官員引述網上公聽會的數據稱，80.5%受訪者支持徵收入境費，預計每年可帶來80億泰銖(約18.6億港元)收入。

《曼谷郵報》本月7日報道，泰國旅遊及體育部長素拉薩表示，部分收入將用於旅客保險，也可支援旅遊基礎建設的發展。 素拉薩說，這項收費制度預計每年可帶來約80億泰銖收入，並可望節省目前由政府負擔、每年約70億泰銖(約16.3億港元)的外國旅客醫療支出。

泰國旅遊及體育部常務次長納芮雅解釋，初期從搭機抵達的外國旅客開始，陸路及水路入境則延後1年。她說，根據9月28日共5,954人參與的網上公聽會，80.5%支持這項方案，78.3%支持每人450泰銖的收費率，「部分參與者希望政府收取更高費用」。 《民族報》同日也報道，財政部另正研究徵收1,000泰銖的離境稅，稅務局已公布《離境稅法》草案框架，並於9月30日至10月29日進行公眾諮詢。 根據草案，政府計劃向所有國籍、搭飛機離開泰國的旅客收取每次1,000泰銖，陸路及海路離境初期不徵收，法定稅率上限為每次5,000泰銖(約1,166港元)。

泰國財政部表示，提出這項法案是為了在財政紀律框架下更有效運用國家資源，並提高未來應對可能緊急情況的彈性。 離境稅將由航空公司或售票代理商及機票一併代收，部分旅客可獲豁免，包括2歲以下兒童、外國國家元首、政府賓客，以及在指定轉機區域內停留的國際轉機旅客等。 若法案獲得通過，將在刊登政府公報180天後生效。旅客若在新法生效前已購買機票，即使生效後才離境，也毋須繳交新設的離境稅。