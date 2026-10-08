熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 俄羅斯鼠疫 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
國際
出版：2026-Oct-08 17:41
更新：2026-Oct-08 17:41

Pokémon GO慶祝世界太空周推出限定內容 或遇「太空人版」比卡超

分享：
《Pokémon GO》慶祝世界太空周推限定版 或遇「太空人版」比卡超

《Pokémon GO》慶祝世界太空周推限定版 或遇「太空人版」比卡超

一年一度的「世界太空周」（World Space Week）由10月4日至10日舉行，核心焦點除了太空科技，更加入「Pokémon」元素，由歐洲太空總署（ESA）與The Pokémon Company International合作，讓比卡超成為焦點。

本屆主題為「火箭革命」（Rocket Revolution），聚焦可重複使用火箭、商業太空公司及新型發射技術等，探討人類如何以更低成本、更高頻率進入太空。

過去多數火箭只能使用一次；如今可重複使用火箭、私營太空公司、新創企業、大學團隊以及更多國家加入太空產業，使進入軌道的方式更加多元，也有機會降低發射成本、提高任務頻率。

今年最吸睛的「跨界嘉賓」就是比卡超。ESA與The Pokémon Company International合作，讓一隻比卡超公仔隨ESA太空人Sophie Adenot的太空任務前往國際太空站，由4月11日至6月17日，在軌道上停留67天，環繞地球約1,040圈。

任務期間限定 10月12日前完成並領取

這次合作也延伸到《Pokémon GO》。10月4日至10日世界太空周期間，玩家可以在指定活動地點參加相關遊戲內容，其中包括一星團體戰，有機會遇到全新造型的「太空人版比卡超」，運氣好的玩家甚至能遇到異色版本。官方限時調查任務則須在10月12日晚上11時59分前完成並領取獎勵。

Pokémon × ESA」未來會推出模型、砌圖等 「Pokémon × ESA」集換式卡牌等周邊。 Pokémon 和歐洲太空總署合作的「Pokémon × ESA」，推出2款太空人版比卡超等周邊商品 在10月10日前參加團體戰或完成限時調查，可捕捉首度登場的扮裝「太空人版比卡超」 Pokémon GO推限定版，有機會遇上太空人版比卡超

不只遊戲活動，ESA也與歐洲多間科學太空博物館合作推出「Pokémon ×太空」展覽，地點包括英國倫敦科學博物館、荷蘭Space Expo、法國巴黎ESA總部等，透過結合比卡超與太空任務，讓大眾以更生活化的方式認識太空探索。ESA表示，這項合作希望透過Pokémon熟悉的角色，激發不同年齡層對太空探索的好奇心。

據悉，世界太空周由聯合國於1999年宣布設立，每年固定於10月4日至10日舉行。之所以選在這段期間，是因為10月4日是1957年蘇聯發射「斯普尼克1號」（Sputnik 1）的日子，該顆衛星被視為人類進入太空時代的重要里程碑；10月10日則是《外太空條約》於1967年正式生效的日子。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

訂閱 《am730》 電子報
每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務