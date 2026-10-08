一年一度的「世界太空周」（World Space Week）由10月4日至10日舉行，核心焦點除了太空科技，更加入「Pokémon」元素，由歐洲太空總署（ESA）與The Pokémon Company International合作，讓比卡超成為焦點。
本屆主題為「火箭革命」（Rocket Revolution），聚焦可重複使用火箭、商業太空公司及新型發射技術等，探討人類如何以更低成本、更高頻率進入太空。
過去多數火箭只能使用一次；如今可重複使用火箭、私營太空公司、新創企業、大學團隊以及更多國家加入太空產業，使進入軌道的方式更加多元，也有機會降低發射成本、提高任務頻率。
今年最吸睛的「跨界嘉賓」就是比卡超。ESA與The Pokémon Company International合作，讓一隻比卡超公仔隨ESA太空人Sophie Adenot的太空任務前往國際太空站，由4月11日至6月17日，在軌道上停留67天，環繞地球約1,040圈。
任務期間限定 10月12日前完成並領取
這次合作也延伸到《Pokémon GO》。10月4日至10日世界太空周期間，玩家可以在指定活動地點參加相關遊戲內容，其中包括一星團體戰，有機會遇到全新造型的「太空人版比卡超」，運氣好的玩家甚至能遇到異色版本。官方限時調查任務則須在10月12日晚上11時59分前完成並領取獎勵。
不只遊戲活動，ESA也與歐洲多間科學太空博物館合作推出「Pokémon ×太空」展覽，地點包括英國倫敦科學博物館、荷蘭Space Expo、法國巴黎ESA總部等，透過結合比卡超與太空任務，讓大眾以更生活化的方式認識太空探索。ESA表示，這項合作希望透過Pokémon熟悉的角色，激發不同年齡層對太空探索的好奇心。
據悉，世界太空周由聯合國於1999年宣布設立，每年固定於10月4日至10日舉行。之所以選在這段期間，是因為10月4日是1957年蘇聯發射「斯普尼克1號」（Sputnik 1）的日子，該顆衛星被視為人類進入太空時代的重要里程碑；10月10日則是《外太空條約》於1967年正式生效的日子。
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