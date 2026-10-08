過去多數火箭只能使用一次；如今可重複使用火箭、私營太空公司、新創企業、大學團隊以及更多國家加入太空產業，使進入軌道的方式更加多元，也有機會降低發射成本、提高任務頻率。

一年一度的「世界太空周」（World Space Week）由10月4日至10日舉行，核心焦點除了太空科技，更加入「Pokémon」元素，由歐洲太空總署（ESA）與The Pokémon Company International合作，讓比卡超成為焦點。

今年最吸睛的「跨界嘉賓」就是比卡超。ESA與The Pokémon Company International合作，讓一隻比卡超公仔隨ESA太空人Sophie Adenot的太空任務前往國際太空站，由4月11日至6月17日，在軌道上停留67天，環繞地球約1,040圈。

任務期間限定 10月12日前完成並領取

這次合作也延伸到《Pokémon GO》。10月4日至10日世界太空周期間，玩家可以在指定活動地點參加相關遊戲內容，其中包括一星團體戰，有機會遇到全新造型的「太空人版比卡超」，運氣好的玩家甚至能遇到異色版本。官方限時調查任務則須在10月12日晚上11時59分前完成並領取獎勵。