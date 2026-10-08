泰國護老院鐵籠禁錮住宿者 涉多項違規遭撤銷執照並關閉

泰國北碧府一間養老及精神病患者護理院舍，被查出用鐵籠「囚禁」住宿者，當局下令撤銷執照並關閉，負責人也將面臨起訴。泰媒指出，事件涉及該院舍的住宿者遭非法拘禁、照顧條件不符規定，以及未經許可收容精神病患者等問題。

涉事的「索通猜護理之家」(Sothornchai Nursing Home)被揭發部分床上方裝有鐵籠，房間及部分區域裝上圍欄並可從外面上鎖，將住宿者關在鐵籠內。另外，院區外圍也設有多層鐵絲網。

事件曝光起因是，化名「Phat」的婦人上電視節目，控訴自己逾2年半前遭兒子及媳婦騙進該護理院舍，之後被強迫住宿，期間遭員工鎖上手鐐、毆打、威脅及強迫服食安眠藥，她後來偷偷聯絡姊姊求助才能離開。節目播出後引發廣泛關注，警方於本月6日前往該院舍實地調查。