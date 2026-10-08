泰國護老院鐵籠禁錮住宿者 涉多項違規遭撤銷執照並關閉

泰國北碧府一間養老及精神病患者護理院舍，被查出用鐵籠「囚禁」住宿者，當局下令撤銷執照並關閉，負責人也將面臨起訴。泰媒指出，事件涉及該院舍的住宿者遭非法拘禁、照顧條件不符規定，以及未經許可收容精神病患者等問題。
涉事的「索通猜護理之家」(Sothornchai Nursing Home)被揭發部分床上方裝有鐵籠，房間及部分區域裝上圍欄並可從外面上鎖，將住宿者關在鐵籠內。另外，院區外圍也設有多層鐵絲網。
事件曝光起因是，化名「Phat」的婦人上電視節目，控訴自己逾2年半前遭兒子及媳婦騙進該護理院舍，之後被強迫住宿，期間遭員工鎖上手鐐、毆打、威脅及強迫服食安眠藥，她後來偷偷聯絡姊姊求助才能離開。節目播出後引發廣泛關注，警方於本月6日前往該院舍實地調查。
《曼谷郵報》7日報道，院舍負責人聲稱，設置鐵籠主要是限制有嚴重精神症狀、可能傷害自己或他人，或可能離開院舍的患者，並解釋，這些裝置是為了防止住宿者跌落及受傷。
對此，泰國衛生部精神健康署署長吉蒂薩(Kittisak Aksornwong)強調，對情緒穩定的精神病患者或一般民眾使用鐵籠來限制行動，「不是精神醫療標準，在任何情況下都不能這麼做」。
當局調查發現，涉事的護理院舍除了用鐵籠限制住宿者行動，也有床位數目超出執照核准數量，以及收容精神病患者卻未取得醫療機構許可等問題，因此已被撤銷執照並關閉。
報道指，涉事院舍有超過100人住宿，其中逾九成是精神病患者。精神健康署將評估住宿者狀況，再安排轉介至其他護理機構。
《曼谷郵報》評論指出，事件也凸顯護理機構的監管問題，尤其涉事院舍雖受執照及定期檢查制度管理，仍被發現存在嚴重違規情況。評論強調，對弱勢社群而言，護理機構的監管，不能只停留在文件及執照層面。
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