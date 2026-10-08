諾貝爾文學獎由加拿大女詩人安妮卡森奪得 村上春樹書迷看直播傷心崩潰

與日本作家村上春樹同屬諾貝爾文學獎大熱的加拿大女詩人安妮卡森(Anne Carson)，今年成為文學獎得主。瑞典學院周四宣布結果時讚揚安妮卡森的作品大膽而富有創意，並以充滿玩味的方式與古典傳統文學對話，為當代文學創造了新的形式。村上春樹的書迷在日本東京一間書店觀看諾貝爾評委公布得主的直播，得悉安妮卡森奪獎不禁傷心崩潰。

瑞典學院常任秘書卡爾貝里與安妮卡森通電話後稱，她對得獎感到非常意外；兩人僅短暫交談，安妮卡森只來得及說她目前身在冰島，正聽著風聲。76歲的安妮卡森在多倫多出生，自2022年起同時擁有冰島國籍，她既是詩人，也是散文家和翻譯家。其作品常將詩歌、散文、對話和翻譯融合在一起。其得獎是以表彰她對希臘神話及古典題材的現代演繹，激發了當代寫作的新形式。安妮卡森獲得1,200萬瑞典克朗(約944萬港元)獎金，她近年診斷患上柏金遜症，並稱此病影響了其寫作。