諾貝爾文學獎由加拿大女詩人Anne Carson奪得 與村上春樹同屬大熱

與日本作家村上春樹同屬諾貝爾文學獎大熱的加拿大女詩人安妮．卡森(Anne Carson)，今年成為文學獎得主。評審委員會稱，「以表彰她大膽而富創意的作品，這些作品在與古典傳統的巧妙對話中，為當代文學創造了新的形式」。
較村上春樹還受歡迎
有指安妮．卡森較村上春樹還受歡迎，她擅長將詩歌與散文交織，並把現代故事與遠古神話完美結合。其第一部著作為散文集《厄洛斯與甜蜜的痛苦》(Eros the Bittersweet)、1986年出版，其實是她研究古希臘女詩人莎芙(Sappho)的博士論文，而厄洛斯是希臘神話中的愛與情慾之神。她從古希臘詩歌著手分析古希臘人對愛情的世界觀，包括對莎芙的詩中「慾望的三角性」、「慾望的模仿性」和厄洛斯與孤獨的關係等論點。該書被指在古典文學界有重要的影響，亦受大眾歡迎。
安妮．卡森1998年的著作《紅的自傳》改編自抒情詩人斯特西克魯斯的殘篇，以韻文小說的形式作成。該書受到了艾麗斯·孟若與蘇珊·桑塔格等文學評論家的好評，兩年內出售超過2.5萬本，為當代詩界罕見的暢銷書之一。
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