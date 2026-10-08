諾貝爾文學獎由加拿大女詩人Anne Carson奪得 與村上春樹同屬大熱

與日本作家村上春樹同屬諾貝爾文學獎大熱的加拿大女詩人安妮．卡森(Anne Carson)，今年成為文學獎得主。評審委員會稱，「以表彰她大膽而富創意的作品，這些作品在與古典傳統的巧妙對話中，為當代文學創造了新的形式」。

較村上春樹還受歡迎

有指安妮．卡森較村上春樹還受歡迎，她擅長將詩歌與散文交織，並把現代故事與遠古神話完美結合。其第一部著作為散文集《厄洛斯與甜蜜的痛苦》(Eros the Bittersweet)、1986年出版，其實是她研究古希臘女詩人莎芙(Sappho)的博士論文，而厄洛斯是希臘神話中的愛與情慾之神。她從古希臘詩歌著手分析古希臘人對愛情的世界觀，包括對莎芙的詩中「慾望的三角性」、「慾望的模仿性」和厄洛斯與孤獨的關係等論點。該書被指在古典文學界有重要的影響，亦受大眾歡迎。