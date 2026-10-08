釣金龜｜日女靠苦幹考進醫學院識醫生老公 成天氣預報員 勤練鋼琴博取夫家歡心

早前香港教授發表女人「最後都係要釣金龜」、「女人最好唔好讀博士，因為女人青春好寶貴」等言論，引起坊間爭議。日本則有一名26歲女子於網上分享成功改變人生，嫁個有錢人的經過，她靠努力讀書力爭上游。Masami在片中說，自己一開始的目標是找個醫生丈夫，於是努力讀書考進醫學院。她還考取了天氣預報員證書兼職賺錢，也因出鏡關係引起醫學院學長注意，最終如願與醫生結婚。她嫁入「豪門」前，也考慮老爺奶奶通常喜歡懂彈鋼琴的媳婦，就讀大學時勤力練鋼琴，而且琴技勝過音樂學院的學生。為了嫁金龜，她真的是十分努力裝備自己。
電視台報天氣識到醫生
根據Masami展示的天氣預報員登記通知書，其名字叫川口聖美。報道指，懷著「認識一位醫生」的決心，讀書成績不好的她報讀助學生考進頂尖大學的著名補習社「鐵綠會」，經過一番苦讀，順利考進筑波大學醫學院。她的琴技亦在比賽中，擊敗音樂學院學生奪得第二名。至於成為天氣預報員，是因為她認為藝人收入優渥，所以在電視台報天氣。21歲時，一名醫學院學長在電視上看到Masami後，主動接近她，兩人隨後開始交往並結婚；她最終如願嫁給理想對象，過著富裕生活的夢想成真。她與丈夫現育有一女。
網民：憑自己也可成為有錢人
日媒形容Masami採用非傳統釣金龜方式，雖然她開宗明義說一切努力是為了嫁個有錢人改變生活，但並未惹起網民反感。不少人稱，她是靠自己能力和努力而得到一切，有人甚至說其實她毋須嫁有錢人，靠自己也可過富裕生活。Masami現時是整容外科醫生，她的座右銘是「想要嫁給成功人士，自己首先要成為成功人士」。
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