釣金龜｜日女靠苦幹考進醫學院識醫生老公 成天氣預報員 勤練鋼琴博取夫家歡心

電視台報天氣識到醫生

根據Masami展示的天氣預報員登記通知書，其名字叫川口聖美。報道指，懷著「認識一位醫生」的決心，讀書成績不好的她報讀助學生考進頂尖大學的著名補習社「鐵綠會」，經過一番苦讀，順利考進筑波大學醫學院。她的琴技亦在比賽中，擊敗音樂學院學生奪得第二名。至於成為天氣預報員，是因為她認為藝人收入優渥，所以在電視台報天氣。21歲時，一名醫學院學長在電視上看到Masami後，主動接近她，兩人隨後開始交往並結婚；她最終如願嫁給理想對象，過著富裕生活的夢想成真。她與丈夫現育有一女。