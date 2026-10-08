南韓多家銀行遭入侵洩個資 資安分析：黑客用中國AI助理疑來自廣東

南韓多家銀行近日接連遭到黑客入侵，大量客戶個人資料疑外洩，警方展開調查。美國網絡安全公司CrowdStrike周三(7日)發表分析報告指，嫌疑黑客可能是一名26歲、來自中國廣東省的人，使用中國開發的AI助理ARTEX，以及美國Anthropic的程式編寫助手Claude Code發動網攻。在北京，外交部回應時重申，中方一貫反對並依法打擊黑客活動，更反對出於政治目的散播虛假訊息。 路透社報道，CrowdStrike在報告中表示，南韓多家銀行在9月底至10月初遭網攻，該公司在分析相關的AI程式碼工具工作階段等資料時，發現與嫌疑黑客有關的詳細個資，包括使用由中國開發、用以協助機構測試網絡漏洞的AI助理ARTEX，並結合諸如Claude等大型語言模型進行攻擊。

黑客問AI出售個資渠道 CrowdStrike指出：「這項(入侵)活動暫未能歸咎於某個具體的敵對方，但威脅行為者(黑客)可能是講中文的人，且有財務動機。這項評估是基於其使用中國開發工具ARTEX，以及觀察到的中文指令，我們對此(確認黑客個資)具有中等程度的信心。」 報告指，該黑客還詢問Claude，其他黑客通常在哪裡兜售南韓的外洩資料，並請求協助尋找南韓的Telegram資料販售群組。 黑客要求AI撰寫網絡安全研究員履歷 在另一個工作階段中，該名嫌疑黑客要求Claude撰寫一份網絡安全研究人員的履歷，其中包括Telegram帳號、年齡、學歷以及位於中國廣東省茂名市的地點。CrowdStrike認為這些很可能是黑客的資料，包括履歷中一個電話號碼，但暫時無法確定黑客的身份。

新韓銀行2.5萬客戶個資疑外洩 據悉，ARTEX是一款用於測試網絡漏洞的開源AI助理，今年由一名網名為秋天(Autumn)的中國網絡安全工程師發布。ARTEX並不是獨立的大型語言模型，但能連結到ChatGPT、Claude等外部模型，以協助有需要的機構測試網絡漏洞。 自9月底以來，至少有9家南韓銀行遭到網攻，南韓警方已展開調查。新韓銀行(Shinhan Bank)上周表示，約2.5萬名客戶的個資疑外洩。KB國民銀行(KB Kookmin Bank)表示，119名客戶的個資外洩。金融監督院表示，目前鎖定的28個攻擊IP，大部分是用以隱藏路徑的跳板IP，因此南韓警方正透過國際合作追查攻擊路徑。

外交部：中方一貫反對並依法打擊黑客活動 在北京，外交部回應記者提問時表示不了解相關情況，並重申中方一貫反對並依法打擊黑客活動，更反對出於政治目的散播虛假訊息，強調人工智能深刻影響網絡安全，國際社會應當加強合作與對話，制定新的國際規則，共同維護網絡安全。