疑爆鼠疫 世衛查核實驗室「第二名患者」 俄稱失實 強調無緊急情況

各界繼續關注俄羅斯西伯利亞一間防鼠疫研究實驗室，28歲女研究員達莉亞(Daria Shipilova)感染不明肺炎死亡之際，當地再傳出有一名實驗室工作人員感染不明肺炎，甚至已死亡的消息。世衛敦促俄方回應，但俄方周四強調當地並無出現緊急情況，並指傳媒的報道失實。美國大使館呼籲，目前身處俄國的美國公民應立即離開。

世界衛生組織周三明確要求俄羅斯回應伊爾庫茨克防鼠疫研究所是否又有第二名員工患上「不明原因肺炎」。總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)及後在社交平台發文，指已要求俄方提供更多資訊，釐清達莉亞致病原因，及第二宗個案等消息。