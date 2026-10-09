加拿大詩人安妮卡森大熱奪諾貝爾文學獎

加拿大詩人安妮卡森

諾貝爾文學獎昨揭曉得主，由大熱門之一的加拿大女詩人安妮卡森(Anne Carson)奪得此殊榮。瑞典學院讚揚安妮卡森的作品大膽而富有創意，並以充滿玩味的方式與古典傳統文學對話，為當代文學創造了新的形式。傳媒每年都關注作品普及的日本作家村上春樹會否得獎，今年他與安妮卡森在博彩公司賭盤中同屬大熱，惜再度飲恨。

瑞典學院常任秘書卡爾貝里與安妮卡森通電話後稱，她對得獎感到非常意外；兩人僅短暫交談，安妮卡森只來得及說她目前身在冰島，正聽著風聲。76歲的安妮卡森在多倫多出生，自2022年起同時擁有冰島國籍，她既是詩人，也是散文家和翻譯家。其作品常將詩歌、散文、對話和翻譯融合在一起。其得獎是以表彰她對希臘神話及古典題材的現代演繹，激發了當代寫作的新形式。

古典希臘文學翻譯家 安妮卡森最廣為人知是翻譯古典希臘文學，亦深深影響了其作品，從歌劇劇本到文學評論和詩體小說，例如1998年出版的詩體小說、其代表作《紅的自傳》(Autobiography of Red)。該作品將古希臘神話怪物演繹成一個現代同性戀三角戀故事，被國際文壇視為二十世紀末詩歌與小說結合的巔峰之作。瑞典學院特別提到安妮卡森2010年的詩作《夜》(Nox)，這部作品印在一張風琴式連續的紙上，以悼念她去世的兄長，被譽為「一部令人難忘的作品」。安妮卡森獲得1,200萬瑞典克朗(約944萬港元)獎金，她近年診斷患上柏金遜症，並稱此病影響了其寫作。