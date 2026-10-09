伊朗局勢｜特朗普：中期選舉前美國不會攻擊伊朗

特朗普周四(8日)發文表示，美國正與伊朗進行富有成效的討論，指伊朗目前無論在經濟或軍事上情況都非常差，美國將繼續全面有效執行封鎖行動，經由霍爾木茲海峽輸送的石油數目破紀錄，單在周三晚達到2,200百萬桶，當中沒有一桶來自或運往伊朗，但美國不會在下月中期選舉前任何時候，對伊朗發動攻擊。他也不忘重申「伊朗不能擁有核武！」

美國總統特朗普在旗下社交平台Truth Social發文，指美國不會在下月3號中期選舉前，恢復攻擊伊朗，並重申伊朗不能擁有核武。

Axios：美軍完成重啟對伊朗軍事行動的準備工作

美財政部於同日稍後發布消息顯示，美國對伊朗實施了新一輪制裁，制裁對象包括17艘運輸伊朗原油、石油產品及石化產品的船隻。美國財政部官員同時表示，美方估計，在美國對伊朗港口實施封鎖的範圍之外，目前仍有約2,000萬桶伊朗原油滯留在船隻上。有官員表示，由於美國的封鎖和制裁，伊朗已經停止原油船只的裝載和卸載工作。

美國新聞網站Axios周三(7日)引述消息人士報道，美國國防部早前已指示美軍中央司令部完成重啟對伊朗軍事行動的準備工作，但指令未列出行動具體日期，特朗普亦未作出最後決定，如果未來3、4週內恢復戰事，可能影響期中選舉，部分原因是油價可能因此上漲。