玻璃肌｜盲目追求或有反效果 皮膚科醫生︰有機會引致皮膚炎暗瘡

追求光滑透亮的韓系「玻璃肌」（Glass Skin）有可能得到反效果，皮膚科醫生示警，過度使用護膚品容易破壞肌膚屏障，導致皮膚發紅、發癢或是暗瘡。
《CNN》報道，「玻璃肌」源於南韓美妝文化，據Google數據，玻璃肌最早於2010年代初期至中期出現，在TikTok與Instagram等社交平台以及Kylie Jenner、Hailey Bieber等女星的推波助瀾，令熱潮在2025年底至2026年初迎來熱潮達到高峰。
或打亂皮膚代謝週期
然而美國皮膚病學會指出，使用保濕產品及注意防曬的確可以安全護膚，但過度使用護膚品或會堵塞毛孔，刺激皮膚和引起粉刺。紐約皮膚科醫生Jane Yoo表示，無毛孔玻璃肌不可能實現，更認為這些護膚方法並不適合所有膚質︰「毛孔是遺傳的，不會因為使用多種保養品就產生不一樣的反應，因此不可能實現。如果強迫皮膚接受，會打亂皮膚代謝週期，有機會產生接觸性皮膚炎、玫瑰痤瘡或是暗瘡。
29歲網紅︰初時效果佳
29歲網紅Greta Costioli說，由於她在10多歲時就發現皮膚乾燥的問題，因此她十分注重保濕，並使用高達7層不同保濕化妝水。起初效果很好，許多人讚獎她的皮膚，但後來臉上陸續出現一些紅色的小紅疹，如果持續原本步驟更會令症狀惡化，令她不得不簡化步驟。
同時，耶魯大學皮膚病學系教授Mona Gohara提醒，皮膚出現繃緊、發癢、觸痛、發炎或出現鱗屑狀，以及發紅、顏色變深等，都是表皮屏障可能受損的現象，此時應該暫停使用磨砂膏、去角質酸和A酸類產品避免刺激，並改用溫和的、pH值中性的無皂潔面乳與溫水清潔。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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