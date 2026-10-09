玻璃肌｜盲目追求或有反效果 皮膚科醫生︰有機會引致皮膚炎暗瘡

1名29歲女網紅跟風進行「玻璃肌」保養法卻差點爛臉，紐約皮膚科醫師指出，毛孔問題是遺傳的體質，不會因為疊加使用保養品產生作用。（示意圖／AI生成）

追求光滑透亮的韓系「玻璃肌」（Glass Skin）有可能得到反效果，皮膚科醫生示警，過度使用護膚品容易破壞肌膚屏障，導致皮膚發紅、發癢或是暗瘡。

《CNN》報道，「玻璃肌」源於南韓美妝文化，據Google數據，玻璃肌最早於2010年代初期至中期出現，在TikTok與Instagram等社交平台以及Kylie Jenner、Hailey Bieber等女星的推波助瀾，令熱潮在2025年底至2026年初迎來熱潮達到高峰。

或打亂皮膚代謝週期

然而美國皮膚病學會指出，使用保濕產品及注意防曬的確可以安全護膚，但過度使用護膚品或會堵塞毛孔，刺激皮膚和引起粉刺。紐約皮膚科醫生Jane Yoo表示，無毛孔玻璃肌不可能實現，更認為這些護膚方法並不適合所有膚質︰「毛孔是遺傳的，不會因為使用多種保養品就產生不一樣的反應，因此不可能實現。如果強迫皮膚接受，會打亂皮膚代謝週期，有機會產生接觸性皮膚炎、玫瑰痤瘡或是暗瘡。