俄羅斯鼠疫｜俄稱5000份樣本未檢危險病原體　伊爾庫茨克巿正解除防疫措施

俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克州一間鼠疫病毒研究所的女研究員達莉亞(Daria Shipilova)，死於不明原因肺炎，引發各界關注。聯邦消費者權益保護和公益監督局表示，實驗室沒有找到具危險性的病原體，沒有爆發疫症的風險，伊爾庫茨克州目前防疫形勢平穩，不存在健康風險，州首府伊爾庫茨克市正解除相關預防措施。

聯邦消費者權益保護和公益監督局周四(8日)局方通告表示，社交媒體上流傳有人曾經接觸該名女研究員後感到不適是假消息，強調當局已徹底檢查女研究員所有接觸者，超過九成與患者有接觸的人員已結束醫學觀察，沒有發現與感染病理學相關的健康問題。近5000份實驗室檢測結果顯示，未發現危險致病微生物。兩個負責監督落實生物安全要求的委員會都證實，研究所在開展與致病微生物相關工作過程中未曾發生事故。通告又說，患病工作人員曾針對其工作相關的危險傳染病進行過疫苗接種，並具有免疫力，目前無證據顯示她的病是與在工作中接觸到的病原體有關，而她的致病源頭仍然未明。