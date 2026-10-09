80歲議員紙棒拍打女議員屁股　電視全直播　網民狠批性騷擾(有片)

日本國會一段的直播視頻，引發當地網民強烈爭議。影片顯示，執政黨日本維新會80歲的參議員中條清用紙棒拍打同黨參議員松野明美的屁股，此舉被指是性騷擾。

綜合報道，事件於周一(5日)召開的臨時國會參議員進入會場時發生。電視台的直播畫面中顯示，中條清用紙張文件卷成的紙棒，拍打走在前方的58歲松野明美的屁股，甚至能清楚聽到拍打的聲音。松野明美被拍打後停下腳步，回頭與中條清交談。目前尚不清楚兩人之間的對話內容，但這一幕在日本網上引發強烈爭議，許多網民認為中條清的行為是性騷擾，應該為這種不當行為辭職。