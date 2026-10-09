80歲議員紙棒拍打女議員屁股　電視全直播　網民狠批性騷擾(有片)

日本國會一段的直播視頻，引發當地網民強烈爭議。影片顯示，執政黨日本維新會80歲的參議員中條清用紙棒拍打同黨參議員松野明美的屁股，此舉被指是性騷擾。
綜合報道，事件於周一(5日)召開的臨時國會參議員進入會場時發生。電視台的直播畫面中顯示，中條清用紙張文件卷成的紙棒，拍打走在前方的58歲松野明美的屁股，甚至能清楚聽到拍打的聲音。松野明美被拍打後停下腳步，回頭與中條清交談。目前尚不清楚兩人之間的對話內容，但這一幕在日本網上引發強烈爭議，許多網民認為中條清的行為是性騷擾，應該為這種不當行為辭職。
女議員企圖淡化事件遭網民批評
日本勞工組織全國勞動組合總聯合的官方X帳號則評論指：「這一幕令人震驚，一個男人在拍一個他認為地位比他低的女人，拍的還是屁股。這是性騷擾、職場騷擾、暴力行為」。松野明美當晚在社交平台X發帖試圖淡化事件。她發文說：「哎呀，被拍下來了嘛？看這段視頻之前我都沒注意到」。但其反應遭到日本網民的批評，認為身為國會議員，應該強硬應對公開場合的騷擾行為，松野明美的反應會傳達「女性可以被這樣對待」的錯誤信息。也有網民表示，如果對這種行為保持沉默，就會被解讀為允許女性歧視，給其他日本女性帶來負面影響，要求她嚴正對待此事。中條清暫時未對事件作公開回應。
え〜っ、映ってたの⁈😳 動画を見るまで、全く気が付きませんでした😅— 松野明美【日本維新の会 参議院議員】 (@akemi1212333) October 5, 2026
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