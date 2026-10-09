胡德堡槍擊案｜兇徒釀13死 槍決過程12.3「全程直播」

美國德州胡德堡（Fort Hood）軍事基地2009年發生槍擊案，造成13人喪生、32人受傷。巴勒斯坦裔兇手哈辛（Nidal Hasan）2013年被判死刑。他被總統特朗普批准處決後，五角大樓表示，哈辛在12月3日將被槍決，過程將會向公眾直播。

哈辛是在美國出生的巴勒斯坦裔穆斯林，事發在2009年11月5日，當時身為陸軍精神科軍醫少校的哈辛，在胡德堡軍事基地一處醫療設施內持槍掃射，造成13人死亡，32人受傷，隨後被一名趕到現場的警員開槍擊中，導致身體部分癱瘓。他被捕後供稱，自己發動襲擊是為了報復美國在中東的戰爭，以及保護阿富汗的塔利班戰士，最終在2013年被軍事法庭裁定預謀殺人罪名成立，判處死刑。法庭調查指，哈辛反對美軍佔領伊拉克和阿富汗，並曾與一名據稱是阿蓋達組織核心人物的在網上對話。